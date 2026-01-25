Chumel Torres reacciona a compra de 9 camionetas de lujo para ministros de la SCJN; esto dijo

La adquisición de vehículos para uso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) provocó reacciones en redes sociales.

Ante esto, la decisión fue explicada por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), el cual señaló que la compra responde a criterios de seguridad y prevención de riesgos asociados a las funciones que desempeñan los integrantes del máximo tribunal.

Camionetas Jeep Grand Cherokee. Foto: Captura de pantalla en Redes sociales

Asimismo, la Suprema Corte indicó que el proceso de adquisición se apegó a los lineamientos administrativos aprobados con anterioridad. Según la institución, estos lineamientos buscan garantizar la seguridad en traslados oficiales y evitar la operación bajo escenarios de riesgo previsible.

También precisó que la renovación de la flotilla se realizó conforme a la normatividad interna vigente desde 2019. Dicho marco establece que los vehículos blindados deben ser sustituidos cada cuatro años, debido a las condiciones de uso y a los estándares de protección requeridos para los ministros de la SCJN.

Reacción de Chumel Torres en redes sociales

Entre las reacciones que se registraron destacó la del comunicador Chumel Torres, quien se pronunció a través de su cuenta en la red social X, antes Twitter.

En su publicación, el presentador compartió una nota relacionada con la compra de las nueve camionetas Jeep Grand Cherokee destinadas a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Al respecto, señaló que el tema no le resultaba relevante y pidió que se diera mayor atención a asuntos de interés público.

“A mí para nada me afecta que los políticos tengan cosas de lujo a costa del pueblo. Crecí en el priísmo. Estoy acostumbradísimo. Pongan noticias de verdad, por favor”, escribió.

Chumel Torres reacciona a compra de nueve camionetas de lujo para ministros de la SCJN. Foto: Captura de pantalla

Como era de esperarse, el mensaje generó reacciones en la plataforma, donde usuarios señalaron que el descontento de parte de la ciudadanía no se centra únicamente en el uso de recursos, sino en lo que calificaron como un discurso reiterado en torno a la austeridad, “el pueblo bueno” y “el que los eligió”, atribuido a Morena.

Entre los comentarios que circularon se leen posturas como:

“Te entiendo, pero no lo comparto. Los otros al menos no decían que eran del pueblo. El problema es decir que te gusta la pobreza , pero no para quienes gobiernas ”.

, pero no para quienes ”. “A mí no me molesta que un ministro tenga una camioneta de lujo , me molesta que no exista meritocracia en la elección de nuestros funcionarios ”.

tenga una , me molesta que no exista en la elección de nuestros ”. “No es que afecte, es señalar la incongruencia del gobierno; criticaron durante años los excesos de los prianistas y, al llegar al poder, actuaron de la misma forma”.

