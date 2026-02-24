Chumel Torres reacciona a choque entre Elon Musk y morenistas; “la ternura en niveles máximos”

El escenario digital se convierte en el epicentro de una confrontación de narrativas globales tras las polémicas declaraciones del empresario Elon Musk sobre la administración mexicana.

El fundador de Tesla y propietario de la red social X (anteriormente Twitter) emitió juicios severos respecto a la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que provocó una inmediata y airada réplica de la dirigencia nacional de Morena.

En este contexto, el comunicador y youtuber Chumel Torres utilizó la misma plataforma para calificar el enfrentamiento como una muestra de "ternura en niveles máximos", desatando una oleada de reacciones entre los usuarios.

Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, en una imagen de archivo. Foto: Especial

Lee también: Chumel Torres fija postura tras mensaje de Trevilla por muerte de “El Mencho”; “máximo respetote”, dice

La controversia tiene su origen en una publicación de Musk donde, basándose en un video fuera de contexto, sugirió que la mandataria mexicana actúa bajo directrices de grupos delictivos.

El magnate comparó la disciplina interna del Estado con un "plan de mejora de desempeño" corporativo, una figura que suele emplear en sus compañías antes de proceder al despido de personal.

La respuesta de Morena: Valores nacionales frente a Silicon Valley

Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, respondió mediante un video difundido en redes sociales donde opuso los principios de la "Cuarta Transformación" a la capacidad financiera del estadunidense. En su alocución, Alcalde subrayó que “las vidas que se pierden en esta lucha, muchas veces alimentada por el consumo en otros países, valen infinitamente más que cualquier fortuna acumulada en Silicon Valley”.

La morenista enfatizó que la riqueza puede adquirir empresas como Tesla o cohetes espaciales, pero que “la riqueza no otorga autoridad moral” ni “legitimidad ante un pueblo”.

Alcalde Luján exigió respeto para México y sugirió a Musk que, en lugar de emitir juicios, utilice su poder mediático para “hacer campañas para prevenir las adicciones en su país que es el origen del problema y evitar la desinformación, la calumnia, los discursos de odio y la promoción del narcocultura”.

Señor @elonmusk: a México y a su pueblo se les respeta. pic.twitter.com/8n2BbVFCc3 — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) February 23, 2026

Lee también: Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a destitución de Marx Arriaga de la SEP; esto dijeron

Chumel Torres y la paradoja de la protesta en X

La intervención de Chumel Torres añadió una capa de sátira a la disputa. Al compartir el mensaje de Alcalde, el comediante solo agregó la frase: “La 4T contra Musk. La ternura en niveles máximos”. Esta breve reacción acumuló miles de interacciones, donde diversos usuarios señalaron la supuesta contradicción de la dirigente partidista.

Las críticas en los comentarios destacaron la paradoja de mostrarse “indignada con Elon Musk desde la plataforma de Elon Musk y pagando la verificación (la palomita azul) de Elon Musk”.

Mientras el Gobierno de México sostiene que los resultados en seguridad son producto de una "coordinación institucional y estrategia real", la conversación en el entorno digital parece quedar atrapada en el sarcasmo y la polarización que caracteriza a la red social X bajo la gestión del propio Musk.

Foto: Captura de pantalla en X

También te interesará:

Luna de Sangre 2026: consejos prácticos para disfrutar de este fenómeno astronómico

¿Cómo es Tapalpa, Jalisco, pueblo mágico donde fue abatido “El Mencho”?; aquí te lo decimos

Mapa en tiempo real muestra bloqueos en México tras muerte de “El Mencho”, líder del CJNG; así lo puedes consultar

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov