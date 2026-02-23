Chumel Torres fija postura tras mensaje de Trevilla por muerte de “El Mencho”; “máximo respetote”, dice

La captura y posterior fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, objetivo prioritario para la seguridad nacional, marca un hito en las operaciones de inteligencia de 2026.

Durante la mañana de este lunes, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Ricardo Trevilla Trejo, confirma que mediante un exhaustivo trabajo de seguimiento se logra localizar al líder delictivo en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

El operativo se desencadena luego de detectar una reunión de su pareja sentimental con él el pasado 20 de febrero; tras la salida de la mujer el día 21, las fuerzas federales intervienen la cabaña donde el sospechoso se resguarda con un círculo de seguridad especializado.

🪖 Al dar el pésame a las familias de los elementos que perdieron la vida tras el abatimiento de "El Mencho", el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, sollozó ante los hechos, y reconoció a los elementos de las Fuerzas Armadas.



Video: @elkizz_ - EL… pic.twitter.com/xvfcBJY9KE — El Universal (@El_Universal_Mx) February 23, 2026

Lee también: Los lazos de sangre de "El Mencho"; ¿quiénes son los herederos del imperio del CJNG?

Un operativo violento y la emotividad del mando militar

El despliegue operativo involucra a elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército, la Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM). El general secretario detalla que, al notar la presencia militar, el grupo de seguridad de "El Mencho" abre fuego de manera inmediata para cubrir su huida hacia una zona boscosa.

Durante el enfrentamiento, el cual el mando califica como "muy violento", fallecen ocho presuntos delincuentes y dos militares resultan heridos. De acuerdo con el reporte oficial, los agresores impactan un helicóptero de la FAM, lo que obliga a un aterrizaje de emergencia antes de que el cerco logre fijar y abatir al objetivo.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Sedena ofrece un mensaje de reconocimiento a las tropas. Con la voz entrecortada, el general expresa: "quiero darle el pésame a todos los compañeros que perdieron la vida", enfatizando que la misión resulta exitosa a pesar de las bajas.

Disparan a helicóptero durante operativo contra "El Mencho". Fotos: especiales

Lee también: De Gerardo Ortiz al Komander; estos son los corridos que hablan del líder del CJNG

Controversia digital ante el apoyo de Chumel Torres

La reacción en las plataformas digitales no se hace esperar tras la difusión de las declaraciones del general. El comunicador y comediante Chumel Torres publica en su cuenta de X (anteriormente Twitter) un mensaje de respaldo: "Máximo respetote a las Fuerzas Armadas Mexicanas rifándose contra el mal con tremenda valentía. Ánimo, mi General".

La publicación del influencer genera una ola de interacciones; sin embargo, el gesto de sensibilidad del general Trevilla provoca una división de opiniones. Diversos usuarios manifiestan su desacuerdo con la muestra de emoción, señalando que una figura de su rango no debe llorar en público, pues consideran que compromete la imagen de fortaleza institucional.

Foto: Captura de pantalla en X

Por otro lado, especialistas del Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) sostienen que la humanización de los mandos militares es una tendencia necesaria para fortalecer el vínculo entre la sociedad y las instituciones de seguridad.

La división de criterios en la red social resalta la tensión entre la disciplina militar tradicional y la realidad del costo humano en la lucha contra estructuras criminales complejas. Según la narrativa del general secretario, el sacrificio del personal militar es un pilar de la operación, lo que justifica su reconocimiento público a pesar de las criticas recibidas por su emotividad

También te interesará:

Salinas Pliego reacciona a muerte de “El Mencho” en Tapalpa; lanza guiño al 22 de febrero

Los lazos de sangre de "El Mencho"; ¿quiénes son los herederos del imperio del CJNG?

¿Quién era El Pirata de Culiacán?; usuarios lo recuerdan tras la muerte de “El Mencho”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov.