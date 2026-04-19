Caso Edith Guadalupe; ¿qué es la duplicidad del término constitucional que pidió la defensa de Juan Jesús N?

El proceso penal en contra de Juan Jesús “N”, señalado como el presunto autor material del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, entra en una fase crucial de definición jurídica.

Durante la audiencia el juzgador ratifica la legalidad de la detención del imputado; no obstante, la resolución sobre su vinculación a proceso se traslada para el próximo miércoles 22 de abril a las 6:00 de la mañana.

Esto ocurre debido a que la defensa técnica, encabezada por el abogado Julián Octavio González, solicita formalmente la duplicidad del término constitucional.

Fiscalía detiene a presunto feminicida de Edith Guadalupe; se desempeñaba como vigilante del edificio. Fotos: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL.

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De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el cuerpo de la joven de 21 años, desaparecida desde el 15 de abril tras acudir a una entrevista de trabajo, es localizado el pasado viernes dentro de una bolsa en el sótano del edificio donde el acusado laboraba como vigilante.

La institución sostiene que el imputado agrede a la víctima tras un altercado, basando su acusación en indicios biológicos y registros visuales del inmueble.

La base constitucional del Artículo 19 y la prisión preventiva

La solicitud de la defensa se fundamenta en el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que ninguna detención ante autoridad judicial puede exceder las 72 horas sin que se justifique un auto de vinculación a proceso. Este mismo precepto constitucional aclara que dicho plazo "podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado (en este caso, 144 horas)", con el fin de garantizar el derecho a una defensa adecuada y permitir el desahogo de pruebas (como los videos mencionados por la defensa).

Asimismo, el Artículo 19 es taxativo al señalar que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en casos específicos, incluyendo el feminicidio. Por esta razón, Juan Jesús "N" debe permanecer internado en el Reclusorio Norte durante este periodo de extensión.

De acuerdo con el abogado Manuel Ulises Pinto, esta duplicidad es una herramienta técnica que sirve "para preparar una mejor defensa apropiada del imputado" antes de que el juzgador resuelva su situación jurídica definitiva en la fase preliminar.

Foto: Captura de pantalla de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos

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Irregularidades denunciadas y el estándar de debida diligencia

El caso se desarrolla bajo una fuerte presión social y denuncias de corrupción. La madre de Edith Guadalupe denuncia ante medios que personal de la Fiscalía le solicita dinero para agilizar las investigaciones, asegurando poseer mensajes que confirman dicha extorsión.

Este tipo de omisiones y conductas procesales contravienen los estándares internacionales, como los establecidos en la sentencia del Caso González y otras (Campo Algodonero) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que obliga al Estado mexicano a investigar con perspectiva de género y debida diligencia.

La duplicidad del término solicitada servirá para el desahogo de pruebas en la continuación de la audiencia inicial. Mientras tanto, el imputado permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Reclusorio Norte.

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