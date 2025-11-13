Cafetería de CDMX se disculpa tras incidente con adultos mayores: "el hecho no debió suceder"

Un video difundido en redes sociales mostró a un empleado de la cafetería “Ding Dong”, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, pedir a un grupo de adultos mayores que se retiraran de unas bancas ubicadas frente al local.

El hecho fue señalado como un acto de discriminación, lo que llevó al establecimiento a disculparse públicamente y a despedir al responsable.

"Es nuestra propiedad", dice empleado y corre a personas de la Tercera edad por sentarse en bancas instaladas en VÍA PÚBLICA. El grupo de adultos mayores hacía un recorrido en Valladolid #100 de @LaRomaDF como parte de Paseos Históricos de @CulturaCiudadMx. ¿Qué les parece? pic.twitter.com/UCfwrPBrv8 — La Colonia Juárez (@LaColoniaJuarez) November 9, 2025

¿Qué ocurrió frente a la cafetería Ding Dong?

El incidente se registró el pasado 9 de noviembre, cuando un empleado del establecimiento pidió a dos personas mayores que se retiraran de unas bancas instaladas sobre la banqueta, alegando que eran de uso exclusivo para los clientes.

El momento fue grabado y compartido en TikTok, donde rápidamente se volvió viral, generando miles de críticas hacia el negocio por lo que muchos usuarios consideraron una acción irrespetuosa y discriminatoria.

¿Cómo reaccionaron los usuarios en redes sociales?

El video provocó indignación en plataformas como TikTok, X (antes Twitter) e Instagram. Internautas expresaron su descontento y exigieron una respuesta inmediata por parte de la cafetería. Algunos incluso llamaron a boicotear el lugar, mientras que otros señalaron la importancia de respetar los espacios públicos y a las personas mayores.

Cafetería “Ding Dong” se disculpa

Ante la presión pública, Ding Dong Café emitió un comunicado en el que lamentó profundamente lo ocurrido.

“El hecho no debió suceder bajo ningún contexto”, expresaron, asegurando que la persona involucrada fue separada de su cargo. La administración del lugar también informó que revisará sus prácticas internas para reforzar los valores de respeto, empatía y comunidad que promueven como marca.

Foto: Captura de pantalla en X e Instagram

De igual forma, la alcaldesa de la Cuauhtémoc acudió al sitio tras la polémica. Mediante sus redes sociales, Alessandra Rojo de la Vega confirmó que el establecimiento retiró las bancas colocadas en el espacio público y reconoció que la cafetería actuó correctamente al ofrecer disculpas y despedir al trabajador. “En esta alcaldía no permitimos abusos ni agresiones; todo debe resolverse con diálogo y respeto”, afirmó.

