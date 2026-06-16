Este martes 16 de junio continúa la dispersión de pagos correspondientes al bimestre mayo -junio, de la Beca Benito Juárez, para estudiantes de educación media superior, siguiendo el calendario oficial establecido por las autoridades federales.

Pago de Beca Benito Juárez. Foto: Especial

El programa, considerado uno de los apoyos educativos más importantes del país, entrega 1,900 pesos bimestrales a jóvenes inscritos en escuelas públicas con el objetivo de evitar la deserción escolar y garantizar la continuidad de sus estudios.

¿Quiénes reciben el pago de la Beca Benito Juárez HOY 16 de junio?

La entrega de recursos económicos se realiza de manera escalonada para mantener un mejor control de los depósitos y evitar saturaciones en el sistema bancario. Por ello, la Secretaría del Bienestar organiza los pagos de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

Para este martes, el depósito está destinado a estudiantes cuyo primer apellido inicia con la letra C, quienes podrán disponer de los recursos una vez que el monto se refleje en su cuenta del Banco del Bienestar.

📢 Beneficiarias y beneficiarios de la #BecaBenitoJuárez, #JóvenesEscribiendoElFuturo y #BecaGertrudisBocanegra, si su primer apellido inicia con la letra C, a partir de hoy martes 16 de junio recibirán su beca.



En el #BancoDelBienestar su dinero está seguro, siempre disponible… pic.twitter.com/MgYuTk6oOP — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) June 16, 2026

La dispersión comenzó esta semana y continuará durante los próximos días hasta cubrir a todos los alumnos inscritos en el programa.

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¿Qué es la Beca Benito Juárez y cuánto dinero entrega?

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez forma parte de los programas prioritarios impulsados por el Gobierno de México para apoyar a estudiantes de preparatoria o bachillerato que cursan sus estudios en instituciones públicas bajo modalidad escolarizada o mixta.

El apoyo consiste en 1,900 pesos cada dos meses, recurso que se entrega durante los diez meses que dura el ciclo escolar. Los meses de julio y agosto no son considerados debido al periodo vacacional.

Tips infalibles para cuidar tu tarjeta del Banco del Bienestar. Foto: Banco del Bienestar

Los beneficiarios pueden recibir la beca por un periodo máximo de 40 meses, siempre que mantengan vigente su inscripción académica.

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Además, dentro de la estrategia educativa federal también opera Jóvenes Escribiendo el Futuro, programa enfocado principalmente en estudiantes de licenciaturas, escuelas normales y planteles ubicados en zonas de alta vulnerabilidad.

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¿Cómo continuará el calendario de pagos de junio 2026?

Las autoridades educativas informaron que la distribución de los apoyos correspondientes al bimestre mayo-junio seguirá avanzando conforme al orden alfabético de los apellidos.

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Después del pago programado para la letra C, el calendario continuará de la siguiente manera:

El 17 de junio cobrarán los beneficiarios cuyos apellidos comiencen con las letras D, E y F.

El 18 de junio será el turno de quienes tengan la letra G.

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Para el 19 de junio se contempla a los estudiantes con apellidos que inicien con H, I, J, K y L.

Posteriormente, el 22 de junio recibirán el depósito los beneficiarios con la letra M.

El 23 de junio corresponderá a N, Ñ, O, P y Q.

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El 24 de junio será el turno de la letra R, mientras que el 25 de junio cobrarán quienes tengan la letra S.

Finalmente, el 26 de junio concluirá la dispersión para los estudiantes cuyos apellidos comiencen con las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Foto: Captura de pantalla en X

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