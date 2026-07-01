La victoria de la Selección Mexicana en el torneo mundialista desató una euforia colectiva que movilizó a decenas de miles de personas durante la tarde y la noche de ayer.

Las calles del Valle de México se inundaron con una marea de aficionados que tomaron los espacios públicos para cantar, bailar y festejar en un ambiente de celebración total.

El júbilo unánime generó congregaciones masivas que conectaron de forma simultánea distintos puntos de la infraestructura urbana, registrando actividades festivas que se prolongaron hasta la madrugada debido al entusiasmo de los fanáticos.

No mamen, que video tan hermoso, ¡VIVA MÉXICO, CABRONES! 🇲🇽 pic.twitter.com/ANemQYCb0j — Línea Azulcrema 🦅 (@Linea_azulcrema) July 1, 2026

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De acuerdo con las estimaciones de aforo reportadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Gobierno de la Ciudad de México, el epicentro de la celebración concentró una cifra histórica de asistentes en el corredor central de la capital.

Los informes de vialidad de las dependencias locales indican que el flujo peatonal colmó por completo las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad y las arterias conectadas con el Paseo de la Reforma, donde los seguidores del equipo tricolor mantuvieron el ruido constante de tambores, cornetas y cánticos colectivos.

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El epicentro festivo del Zócalo a la zona oriente del Valle de México

La jornada de pasión desbordada comenzó de manera directa en la Plaza de la Constitución, sitio donde la afición se reunió originalmente para disfrutar del desarrollo del encuentro deportivo a través de las pantallas comunitarias. Al confirmarse el resultado favorable, la ciudadania se trasladó el festejo a lo largo de las avenidas principales hasta converger en el Ángel de la Independencia (el monumento icónico que funge como el gran protagonista de las victorias futbolísticas).

Los reportes de protección civil del gobierno capitalino confirman que cerca de 800 mil personas se congregaron en la glorieta para entonar música de mariachi. La emoción en el sitio resultó tan intensa que algunos fanáticos llevaron inflables gigantes e incluso se lanzaron a nadar a los charcos provocados por la lluvia reciente.

Primer gol de México desde el FIFA Fan Festival en el Zócalo... Impresionante pic.twitter.com/VWziv9CX9D — Laura Islas (La chica del SEO) (@ella_laquesefue) July 1, 2026

Por su parte, la periferia de la capital y la zona metropolitana registraron un comportamiento idéntico en cuanto a la concentración de entusiastas de la escuadra mexicana.

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Los reportes operativos del municipio de Ciudad Nezahualcóyotl detallan que cientos de personas acudieron en masa a las inmediaciones de la Glorieta del Coyote (la estructura monumental que define el acceso al oriente de la demarcación).

Más de 30 mil personas 🇲🇽🙌🏻 festejando esta noche en la glorieta del Coyote ⚽️ en #Neza.



¿Y si sí? 🙌🏽 pic.twitter.com/qFJ0D4L6g8 — Adolfo Cerqueda Rebollo (@Adolfo_Cerqueda) July 1, 2026

Los aficionados locales utilizaron banderas tricolores y vehículos particulares para rodear el monumento, demostrando que la descentralización de la fiesta mundialista abarcó desde el centro histórico de la CDMX hasta los límites del Estado de México con un saldo de saldo blanco y convivencia pacífica.

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