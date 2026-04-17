Alineación Planetaria de abril: ¿a qué hora ver el desfile cósmico en México?; alista la cámara para esta madrugada

Durante esta madrugada el cielo nocturno será testigo de un espectáculo cósmico sin igual, se trata de la Alineación Planetaria, también conocida como desfile de cuatro planetas, donde los amantes de la astronomía podrán observar Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno.

Este fenómeno se produce cuando varios planetas aparecen agrupados a lo largo de la ruta del Sol en el cielo (eclíptica), creando la ilusión óptica de estar formados desde la perspectiva de la Tierra.

De acuerdo con el sitio experto Star Walk, el desfile cósmico podrá verse desde México, sin embargo solo tres astros podrán apreciarse a simple vista, Neptuno sólo podrá verse con ayuda de un telescopio o equipo especial.

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La alineación planetaria de abril de 2026, proyectada desde Sydney, Australia (hemisferio sur). Foto: Star Walk

¿A qué hora ver la Alineación Planetaria de abril en México?

Si deseas apreciar el fenómeno esta noche será clave, pues su punto máximo de visibilidad está pronosticado para las primeras horas de este sábado 18 de abril, justo 30 minutos antes del amanecer.

Los lugares que gozarán de una vista privilegiada son la zona centro y sur del país con el equipo adecuado, pues su observación requerirá un horizonte oriental muy despejado, excluyendo a la región norte del país.

Asimismo, la Alineación Planetaria tendrá una ventana de visibilidad durante las madrugadas de los días posteriores y se extenderá hasta los primeros días de mayo.

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Este desfile de planetas estará conformado por Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

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