Alineación de seis planetas; ¿qué pasa cuándo ocurre este espectáculo nocturno?; conoce los efectos

El sistema solar ofrece uno de sus despliegues más cautivadores durante el mes de febrero de 2026. Se trata de una alineación de seis planetas (Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) que se agrupan en una región específica del firmamento.

Este fenómeno, técnicamente denominado "desfile planetario", permite que estos cuerpos celestes aparezcan alineados a lo largo de la eclíptica (la trayectoria aparente del Sol y la Luna en el cielo).

Según los registros de la plataforma especializada Time and Date, este tipo de configuraciones se consideran eventos de gran valor estético y educativo, permitiendo a los observadores identificar múltiples planetas en una sola sesión nocturna.

Visibilidad de los planetas en el desfile del 28 de febrero de 2026. Foto: Star Walk

De acuerdo con el portal de divulgación científica Sky & Telescope, el fenómeno alcanza su máximo esplendor alrededor del 28 de febrero de 2026.

La observación es óptima aproximadamente una hora después de la puesta de sol, con una visibilidad que favorece especialmente a quienes cuentan con un horizonte despejado hacia el oeste o suroeste. Mientras que Júpiter, Saturno, Venus y Mercurio pueden localizarse a simple vista debido a su brillo característico, la observación de Urano y Neptuno requiere forzosamente del uso de binoculares potentes o un telescopio.

Realidad científica frente a mitos gravitacionales

Una de las precisiones más importantes que realizan instituciones especializadas es que la alineación es, en realidad, una ilusión de perspectiva.

Los planetas no se encuentran alineados físicamente en el espacio tridimensional; por el contrario, permanecen separados por distancias de millones de kilómetros en sus respectivas órbitas.

Es únicamente desde nuestra ubicación en la Tierra que parecen agruparse en una misma región del cielo. Según la física planetaria, este agrupamiento no ejerce ninguna influencia sobre la gravedad terrestre, la actividad geológica o el clima de nuestro planeta.

Por otro lado, la comunidad científica es enfática al señalar que este desfile planetario carece de efectos sobre las personas.

La noción de que las posiciones planetarias influyen en el estado de ánimo o el destino humano pertenece exclusivamente al ámbito de la astrología y carece de base científica.

La posición de estos mundos es una "maravilla visual inofensiva" y una oportunidad única para apreciar la mecánica del sistema solar sin riesgos para la salud o el entorno.

Ubicación de los planetas en el paisaje. Foto: Star Walk

Guía para la observación del fenómeno

Para disfrutar de este espectáculo nocturno, especialistas del Observatorio Real de Greenwich recomiendan buscar sitios con baja contaminación lumínica. El proceso de localización es sencillo si se siguen ciertos pasos: identificar primero el brillo intenso de Venus y Júpiter, los cuales sirven como guías naturales para ubicar a Mercurio y Saturno, situados más cerca del horizonte.

La presencia de Urano y Neptuno en la misma zona completa el cuadro, aunque su detección exige cielos extremadamente oscuros y equipo óptico.

Según lo expuesto por la Unión Astronómica Internacional (IAU), eventos como este fomentan el interés por las ciencias espaciales y la protección de los cielos nocturnos.

El desfile de febrero de 2026 se perfila como un recordatorio de la precisión orbital de nuestro sistema. Para los astrónomos aficionados, representa una ocasión ineludible de observar el sistema solar "reunido" en una sola postal, consolidando un evento que, por su magnitud y cantidad de planetas involucrados, ocurre con poca frecuencia en el tiempo humano.

