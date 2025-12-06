Adiós al mal olor: trucos caseros infalibles para eliminar la orina de perro en casa

Las mascotas en casa pueden crear olores típicos de los animales. Sobre todo cuando apenas están aprendiendo a ir al baño o tienen accidentes dentro de la vivienda.

Expertos en limpieza sugieren que se utilice una alternativa realizada con ingredientes que se encuentran en casa, sin necesidad de comprar productos especializados.

Existen varios métodos caseros que pueden ayudar a la limpieza del hogar y a eliminar los olores indeseados causados por perros. Varias de estas técnicas resaltan por ser rápidas y económicas.

Lee también Ale Müller protagoniza campaña con PETA Latino en contra del maltrato animal en México

Perros en casa. Foto: Pixabay

El bicarbonato de sodio puede ser utilizado directamente sobre el área afectada y traerá buenos resultados. Lo importante es dejarlo reposar durante toda una noche y retirarlo al día siguiente con una aspiradora.

Por su parte, el vinagre es uno de los artículos favoritos para utilizar en la limpieza del hogar. Al combinarse con bicarbonato, se convierte en una mezcla desinfectante que puede servir para eliminar manchas y reducir el olor.

Otra alternativa es utilizar jabón líquido con agua oxigenada con el objetivo de limpiar alfombras o telas que hayan quedado impregnadas con el aroma dejado por el perro.

Si desea darle un olor fresco en vez de disminuirlo, puede optar por utilizar limón con agua o con bicarbonato en un atomizador sobre el espacio de la casa que haya sufrido el percance.

Lee también ¿Cómo es Coahuayana, municipio de Michoacán donde estalló un coche bomba?

Una mezcla de limón con agua o con bicarbonato puede ser una de las soluciones a este problema. Foto: Freepik

El descanso de los perritos

En redes sociales se hizo viral un video de una veterinaria explicando dónde deberían dormir los perros. Según la especialista, acostarse en el piso puede causar problemas futuros a las mascotas.

“Es habitual que algunos perros disfruten dormir en el piso. Sin embargo, no es lo más recomendable para su salud, ya que puede generar problemas como dolores articulares, rigidez o lumbalgia”, indicó la veterinaria.

Las superficies duras podrían transmitir frío y humedad que termina afectando las extremidades. Especialmente entre los cachorros, que aún no saben cómo regular su temperatura.

La experta aconsejó que las mascotas duerman en una cama acolchada, alejada del piso, en un espacio seguro de la casa y aislada de cualquier ruido constante.

La experta recomienda que tu perro duerma en una cama acolchonada. Fuente: Freepik.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

También te intereserá:

Pico de lluvia de meteoros Gemídas, Superluna Fría y otro eventos astronómicos de diciembre 2025

Navidad 2025: las mejores películas navideñas que puedes ver en Netflix

¿Por qué las nochebuenas pueden poner en riesgo a tu gato?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu