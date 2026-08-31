El colágeno representa la proteína más abundante en el cuerpo humano, siendo la encargada de aportar firmeza, elasticidad y soporte estructural a la piel. Sin embargo, el organismo no mantiene su producción al mismo ritmo a lo largo de la vida.

Al pasar de los años el cuerpo va perdiendo colágeno y la posibilidad de suplir esa falta con distintos suplementos ha tomado mayor relevancia en la actualidad. Foto: Pexels

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¿A qué edad empieza a disminuir el colágeno?

De acuerdo con datos expuestos por la Academia Americana de Dermatología (AAD por sus siglas en inglés), el proceso biológico de envejecimiento cutáneo inicia formalmente a partir de los 25 años, momento en el que la síntesis natural de este componente disminuye de manera lenta pero constante.

Esta baja en los niveles de colágeno ocurre de forma imperceptible en una primera etapa, pero genera cambios acumulativos en la arquitectura de la dermis que se vuelven evidentes con el paso del tiempo.

Ritmo de pérdida y señales visibles en la estructura cutánea

El descenso en la reserva de esta sustancia sigue una progresión matemática y biológica definida en el cuerpo:

Reducción constante: A partir de los 25 años, el organismo sintetiza aproximadamente un 1 % menos de colágeno cada año.

A partir de los 25 años, el organismo sintetiza aproximadamente un 1 % menos de colágeno cada año. Disminución a los 40 años: Al alcanzar los cuatro decenios de vida, la densidad acumulada de esta proteína en el cuerpo registra una baja de hasta un 30 %. En las mujeres, según la Sociedad de Dermatología Médica y Quirúrgica, el proceso experimenta una aceleración drástica durante los primeros cinco años de la menopausia debido a los cambios hormonales.

Al alcanzar los cuatro decenios de vida, la densidad acumulada de esta proteína en el cuerpo registra una baja de hasta un 30 %. En las mujeres, según la Sociedad de Dermatología Médica y Quirúrgica, el proceso experimenta una aceleración drástica durante los primeros cinco años de la menopausia debido a los cambios hormonales. Manifestaciones en el rostro: De conformidad con análisis de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, la falta de soporte estructural genera arrugas, líneas finas, pérdida de firmeza en el óvalo facial, reducción del grosor de la piel y menor retención de hidratación.

Un alimento para estimular el colágeno. Fuente: Freepik

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Factores que aceleran el proceso y recomendaciones para proteger la piel

Aunque la pérdida cronológica resulta inevitable, existen hábitos que degradan las fibras existentes con mayor rapidez:

Exposición a la radiación solar: Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés), la radiación ultravioleta destruye el colágeno existente mediante procesos de fotoenvejecimiento cuando no se utiliza protección diaria.

Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés), la radiación destruye el colágeno existente mediante procesos de cuando no se utiliza protección diaria. Estilo de vida y nutrición: El tabaquismo, el estrés crónico y dietas elevadas en azúcares aceleran la descomposición proteica celular.

Estrategias y recomendaciones de expertos para frenar la pérdida de colágeno y proteger la piel

Para contrarrestar la pérdida progresiva de esta proteína y desacelerar el envejecimiento prematuro, especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) sugieren adoptar un enfoque integral basado en los siguientes pilares de cuidado:

Fotoprotección diaria de amplio espectro: Aplicar bloqueador solar todos los días para prevenir que la radiación ultravioleta destruya las fibras elásticas de la dermis.

Aplicar solar todos los días para prevenir que la radiación ultravioleta destruya las fibras elásticas de la dermis. Alimentación rica en aminoácidos y proteínas: Consumir fuentes de alta calidad biológica (como carnes magras, pescado o legumbres) para brindar al organismo la materia prima necesaria en la síntesis celular.

fuentes de alta calidad biológica (como carnes magras, pescado o legumbres) para brindar al organismo la materia prima en la síntesis celular. Inclusión de antioxidantes como la vitamina C: Incorporar este nutriente tanto en la dieta como en la rutina de cuidado facial, de acuerdo con la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus siglas en inglés), ya que resulta indispensable para la producción y estabilización de las moléculas de colágeno.

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