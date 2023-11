Al parecer, la app de mensajería rápida está trabajando en una nueva actualización para los usuarios. Se trata de la opción de buscar mensajes por fecha, así lo informó el portal WABetaInfo.

Según el sitio, WhatsApp ha lanzado una función de búsqueda de mensajes por fecha que está disponible para los usuarios que se unieron al programa beta oficial de WhatsApp Web.

Con esta opción, se facilitará la herramienta de búsqueda de mensajes ya que ahora los usuarios podrán poner una fecha específica dentro de sus conversaciones.

"WhatsApp habría ofrecido a los usuarios una forma más eficiente y cómoda de navegar por su historial de mensajes a la hora de buscar. Ya sea que estén buscando una conversación específica de un evento memorable o necesiten recuperar información importante de una fecha pasada, esta funcionalidad de búsqueda mejorada definitivamente simplificará el proceso", informó WABetaInfo en su portal.

¿Cómo funcionará la búsqueda de mensajes por fecha?

En una captura de pantalla compartida por WABetaInfo, se puede ver que al ingresar a la función de búsqueda de mensajes, que aparece en la parte superior de la conversación, aparecerá un icono de calendario justo a lado de la barra de búsqueda por palabras.

Al presionar el icono del calendario, se desplegará este en formato mensual. El usuario deberá elegir la fecha a la que desee regresar para ver la conversación que mantuvo en ese momento.

Según el sitio especializado, esta función solo está disponible en algunos probadores beta de la última versión de escritorio de WhatsApp, por lo que aún no se tienen detalles si próximamente será implementado a todos los usuarios en general.

Sin embargo, esperamos que WhatsApp lleve la herramienta próximamente a todos los usuarios ya que simplificará el proceso de búsqueda de mensajes. Además, con esta función, los usuarios podrán recuperar mensajes que no son de texto, es decir, notas de voz o incluso imágenes ya que al no tener transcripciones de texto, no se pueden encontrar con la función que está implementada actualmente.

