Personalizar tu celular cada vez se vuelve más fácil. Siempre puedes elegir el fondo de pantalla o el tono de llamada. Pero existe una opción que no solo le dará una nueva apariencia a tu dispositivo sino que traerá beneficios para tu vista, estamos hablando del modo oscuro y aquí te contamos por qué deberías activarlo.

El modo oscuro de los celulares consiste en que el color de fondo de la pantalla se vea en tonos negros o grises, y se ha vuelto tan popular que incluso diversas aplicaciones, como WhatsApp, cuentan con su propia opción, y hay buenas razones para ello.

Leer también: Conoce los requisitos para entrar al programa de creadores de Kick

¿Cómo poner mi celular en modo oscuro?

En ocasiones nuestros celulares cuentan con herramientas que quizá conocemos pero no sabemos acerca de los beneficios que pueden traernos. Un ejemplo de ello es precisamente el modo oscuro. Seguro ya has escuchado hablar de esta modalidad, pero si no sabes cómo activarla esta información te ayudará.

Foto: Unsplash

El portal de soporte de Google compartió de qué manera puedes activar la modalidad de modo oscuro en los teléfonos que cuentan con su sistema operativo. De hecho, es muy sencillo, aunque el primer paso es verificar que el software de tu dispositivo sea Android 13 o alguna versión posterior.

Según Google, solo basta con abrir la app de Configuración en tu celular, seleccionar los ajustes de Pantalla y activar el Tema oscuro, de inmediato verás el cambio y de esta manera ya estarás utilizando esta herramienta que te permitirá incluso ver de mejor manera la pantalla de tu celular.

Esta es la gran ventaja para tu vista al usar el modo oscuro

El portal de soporte de Google señala que al usar el modo oscuro en tu celular obtendrás diversos beneficios. El primero de ellos es que tu consumo de batería en el dispositivo será menor, por lo que podrás utilizar tu teléfono por un periodo más prolongado antes de conectarlo a la corriente. Esto es gracias a que un color con poca luz que no requiere mucho brillo, como el gris o el negro, implica un menor consumo de batería.

Unsplash

Pero más allá de ello, también puede ser un beneficio para tu salud pues el modo oscuro ayuda a leer con mayor facilidad, lo que contribuye a proteger tu vista. Si tienes algún padecimiento en los ojos o usas lentes, sin duda, el modo oscuro es una herramienta que podría ayudarte a que el desgaste y cansancio visual sea menor al momento de usar tu celular.

Por otra parte, en la página de ayuda de Apple, se detalla que el modo oscuro ayuda a que la visualización de contenidos en tu celular se vea increíble, incluso en espacios con luz, así que si recurrentemente utilizas tu teléfono en la calle o en algún entorno donde haya mucha luz, el modo oscuro será tu mejor aliado, permitiéndote ver con mayor claridad tu pantalla.

Leer también: Apps que roban datos bancarios, bórralas de tu celular

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters