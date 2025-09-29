Electronic Arts (EA), el desarrollador y distribuidor de videojuegos estadounidense dio a conocer este lunes que será adquirida por un grupo de inversión, conformado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y las firmas de inversión privada Affinity Partners, propiedad de Jared Kushner y Silver Lake.

Se estima que esta operación tendría un valor de 55 mil millones de dólares (mdd). Y de concretarse, los accionistas de EA recibirán 210 dólares por acción en efectivo, lo que representaría una prima de 25% respecto al precio de cierre.

Esta noticia llega justo cuando Electronic Arts está listo para el lanzamiento de Battlefield 6, uno de los títulos más importantes de la firma y con gran impacto en el mundo gaming.

La segunda mayor compra del 'gaming'

Esta se ha convertido en la segunda compra más importante de la historia de los videojuegos, superada solo por la venta de Activision Blizzard a Microsoft, la cual tuvo un costo de 68 mil 700 millones de dólares.

Por el momento, no se ha dado a conocer si existen cambios en el organigrama de Electronic Arts, sin embargo, por el momento es un hecho que Adrew Wilson se mantendrá como director ejecutivo de EA hasta el cierre de la adquisición en la primera mitad del 2027.

La transacción será financiada con una combinación en efectivo de PIF, Silver Lake y Affinity Partners. Por su parte, EA debe pagar una tarifa de 1,000 millones de dólares si finaliza la fusión debido a un cambio de junta, acepta una oferta más alta o busca otro acuerdo dentro del año posterior al rechazo de un accionista.

Algo que ha llamado la atención de esta compra es que Affinity Partners, la firma con sede en Miami fundada por Jared Kushner es uno de los fondos de inversión. Kusher, además es el exasesor de la Casa Blanca y yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

