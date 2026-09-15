Hoy 15 y mañana 16 de septiembre, son las fechas perfectas para compartir el orgullo mexicano. Y sí, la Inteligencia Artificial puede ayudarte a crear una de esas fotografías conmemorativas que se han vuelto virales en TikTok.

La idea es sencilla: tomar una foto tuya, subirla a una herramienta de generación de imágenes como ChatGPT o Gemini y escribir el prompt correcto.

¿Qué prompt usar para crear una foto por el Día de la Independencia con IA?

La clave para generar fotos con IA es describir con claridad los elementos, la composición, el ambiente y el estilo.

Tanto OpenAI como Google recomiendan usar prompts específicos, en lugar de instrucciones demasiado generales, por ejemplo:

“Usa mi fotografía como referencia y crea un retrato fotográfico hiperrealista de mí celebrando la Independencia de México. Conserva fielmente mi rostro, facciones, cabello y apariencia. Estoy sosteniendo una bandera de México ondeando con orgullo. El escenario tiene decoración mexicana elegante, luces cálidas, papel picado en verde, blanco y rojo y un ambiente festivo de noche. Llevo un atuendo inspirado en las tradiciones mexicanas, elegante y moderno. Iluminación cinematográfica, fotografía profesional, profundidad de campo, colores vibrantes, piel natural y composición vertical para redes sociales. No cambies mi identidad ni agregues personas”.

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Con ChatGPT, incluso puedes pedir modificaciones después de obtener la primera foto: cambiar el fondo, hacer la iluminación más cálida o ajustar el encuadre.

También permite subir una fotografía existente y describir directamente los cambios que quieres realizar. Y al finalizar, cuenta con botones para descargar la imagen o compartirla mediante hipervínculo.

El resultado de la imagen lucirá así:

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Sé detallado con el prompt para crear tu foto con IA. Foto: Imagen generada con IA

Y con Gemini, el proceso es similar: debes especificar quién aparece en la foto adjunta, qué está haciendo la persona, dónde se encuentra, cómo quieres que se vea la fotografía y qué elementos deben modificarse.

Para esta herramienta de IA, Google recomienda incluir en el prompt el sujeto, composición, acción, ubicación, estilo e instrucciones de edición.

Aquí, el resultado se vería así:

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Revisa el aviso de privacidad de la IA antes de subir tus fotos. Foto: Imagen generada con IA

¿Qué considerar al hacer fotos con IA?

Elige una fotografía de buena calidad, preferentemente con el rostro visible, buena iluminación y sin filtros.

Indica a la IA qué elementos deben permanecer intactos. Si quieres que la imagen siga pareciendo realmente tú, escribe instrucciones como “conserva mi rostro y mis facciones” o “cambia únicamente el fondo y la vestimenta”.

qué elementos deben permanecer intactos. Si quieres que la imagen siga pareciendo realmente tú, escribe instrucciones como “conserva mi rostro y mis facciones” o “cambia únicamente el fondo y la vestimenta”. Revisa el resultado antes de publicarlo. La IA puede alterar pequeños detalles del rostro, manos, ropa o accesorios.

Top extra: Después de generar la foto, pide a la IA una versión con espacio para colocar una frase como “¡Viva México!” y úsala como historia, estado de WhatsApp o publicación en tus redes sociales.

La ventaja de estas herramientas es que no necesitas ser experto en diseño. Así que, estas fiestas patrias, convierte un retrato cotidiano en una imagen llena de color, tradición y orgullo mexicano.

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