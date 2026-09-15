Meta quiere llevar sus aplicaciones un paso más allá con Meta One, un nuevo servicio de suscripción que reúne funciones adicionales de Instagram, Facebook, WhatsApp y Meta AI. La propuesta está dirigida tanto a usuarios que buscan más herramientas de personalización y creación como a personas que quieren utilizar con mayor frecuencia las funciones de inteligencia artificial.

La compañía explicó que Meta One comenzó a implementarse de forma gradual y que su oferta inicial reúne más de 50 funciones. Hasta ahora, los planes acumulan 15 millones de suscripciones y pruebas. Con el tiempo, Meta prevé ampliar los beneficios a otros productos, entre ellos Edits y sus lentes con inteligencia artificial.

Eso sí, no será necesario pagar para utilizar las aplicaciones de Meta. La compañía señala que la experiencia cotidiana en Instagram, Facebook, WhatsApp y Meta AI seguirá siendo gratuita. Las suscripciones están pensadas para quienes quieran acceder a capacidades más especializadas, funciones exclusivas y un uso ampliado de las herramientas de IA.

¡Llega Meta One! Qué es, para qué sirve y cuánto cuesta en México. Imagen: Meta

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¿Qué incluye Meta One?

Meta One reúne diferentes planes, dependiendo de lo que busque cada usuario. Hay opciones individuales para Instagram, WhatsApp y Facebook, paquetes que combinan estas funciones con un mayor acceso a inteligencia artificial y planes destinados a creadores y negocios.

Para quienes quieren utilizar más herramientas de IA, los planes Core y Premium combinan las funciones de los planes individuales con un uso ampliado de Meta AI. Esto incluye una mayor capacidad para generar contenido, entre imágenes y videos, además de herramientas de IA integradas en las aplicaciones.

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Entre las funciones disponibles se encuentra Restyle en Instagram, que permite modificar el contenido mediante inteligencia artificial, así como efectos de voz y otras herramientas creativas. Meta también utiliza la tecnología de sus modelos Muse para las funciones de creación y edición de imágenes y generación de videos.

La compañía señala que, durante las primeras pruebas, más de la mitad de los suscriptores utilizaron tanto las funciones de IA como las herramientas de expresión incluidas en los planes. Restyle y los efectos de voz de Instagram estuvieron entre las funciones que más motivaron las suscripciones.

¿Cuánto cuesta Meta One en México?

Los planes de Meta One comienzan en 29 pesos al mes para productos individuales. Para los paquetes de usuarios y personas que buscan un mayor acceso a IA, el precio parte de 119 pesos, mientras que las opciones para creadores y negocios comienzan en 229 pesos mensuales.

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Estos son los planes anunciados por Meta para México:

Planes individuales

WhatsApp Plus, $29 pesos al mes: permite personalizar la experiencia con temas e iconos exclusivos, stickers con efectos especiales y la posibilidad de fijar más chats.

Instagram Plus, $39 pesos al mes: ofrece funciones adicionales para expresarse, conectar con amigos y personalizar la experiencia.

Facebook Plus, $39 pesos al mes: incorpora funciones como iconos personalizados para la aplicación y súper corazones, además de otras opciones para personalizar la experiencia.

¡Llega Meta One! Qué es, para qué sirve y cuánto cuesta en México. Imagen: Meta

Planes para usuarios y usuarios avanzados de IA

Core , $119 pesos al mes: combina las funciones de Instagram Plus, WhatsApp Plus y Facebook Plus con un uso ampliado de Meta AI. Permite utilizar Restyle en más historias de Instagram, recurrir con mayor frecuencia a efectos de voz y herramientas creativas y generar más imágenes y videos mediante Meta AI .

. Premium, $399 pesos al mes: incluye las funciones de Core, pero ofrece el mayor margen de uso para crear contenido con Meta AI y utilizar sus herramientas en las diferentes aplicaciones de Meta.

¿Qué ofrece Meta One a creadores y negocios?

Meta también diseñó planes para quienes utilizan las plataformas de Meta para crear contenido, administrar una comunidad o hacer crecer un negocio.

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El plan Essential comienza en 229 pesos al mes y con él puedes obtner herramientas para gestionar tu presencia y mayor acceso a Meta Business Agent en WhatsApp para responder a tus clientes 24/7. Además, una insignia de verificación, canal verificado en la app de WhatsApp Business y protección contra suplantación de identidad para que la gente sepa que eres quien dices ser.

El siguiente nivel es Advanced, desde 769 pesos al mes, que incorpora herramientas profesionales de publicación y análisis. Entre ellas están la posibilidad de programar historias con hasta 30 días de anticipación, añadir enlaces en publicaciones y Reels orgánicos, obtener analíticas exportables y consultar estadísticas de audiencia más detalladas.

Este plan también permite dar acceso a una cuenta a integrantes de un equipo sin compartir la contraseña, además de incluir más dispositivos vinculados y más créditos de difusión para negocios en WhatsApp.

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¡Llega Meta One! Qué es, para qué sirve y cuánto cuesta en México. Imagen: Meta

Para empresas y equipos que necesitan capacidades mayores están los planes Expert, desde 2,299 pesos al mes, y Max, desde 7,699 pesos mensuales. Ambos están enfocados en quienes requieren los niveles más altos de acceso a las funciones y capacidades de Meta Business Agent.

Por otro lado, Meta señala que los precios, beneficios y disponibilidad pueden variar según la región, la aplicación y la cuenta. Meta recomienda iniciar el proceso de suscripción para consultar cuáles son las funciones disponibles específicamente para cada usuario.

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