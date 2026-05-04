Culiacán, Sin.— Entre el sábado y la madrugada del domingo, la violencia que se registró en la capital de Sinaloa dejó siete personas muertas y cuatro heridas en distintos hechos.

Los más recientes ocurrieron durante las primeras horas de este domingo, cuando se registraron dos balaceras en la plaza comercial Cuatro Ríos.

En este lugar, muy cerca de la Fiscalía General del Estado, en el Desarrollo Urbano de Tres Ríos, se registraron enfrentamientos entre grupos armados en los que tres hombres perdieron la vida y una mujer resultó herida. Autoridades de los tres niveles de gobierno que llegaron a la plaza comercial encontraron a una persona muerta a bordo de un automóvil.

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El personal militar amplió la inspección y metros más adelante encontró otro vehículo estacionado con impactos de bala, y en su interior fue hallada una mujer herida.

Hasta la tarde de ayer se desconocía su identidad o si era una víctima colateral.

En el interior de la plaza comercial Cuatro Ríos se localizaron los cuerpos sin vida de otros dos hombres, cerca de uno de ellos había un arma automática. Tampoco se dio a conocer su identidad.

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Durante la jornada del sábado se registraron varios hechos violentos en diversos sectores de Culiacán, de los cuales resultaron cuatro hombres muertos, dos de ellos de 17 años, y tres personas heridas, todos por ataques con armas de fuego.

Entre las víctimas mortales se encuentra el maestro Andrey “N” y un mediador de Salas de Lectura, quien fue atacado a balazos con armas automáticas cuando conducía un vehículo sobre el bulevar Obrero Mundial, en el norte de la ciudad.

En la comunidad Campo el Diez, al sur de Culiacán, se encontró el cuerpo de Ángel Leonel “N”, de 17 años; un día antes se había reportado que el adolescente y otro menor habían sido levantados por hombres armados. Extraoficialmente se informó que el otro menor fue liberado.

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cdm