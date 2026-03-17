La cédula de un partido de futbol entre Guerreros de Autlán y Los Cabos United evidenció comportamiento del presidente municipal de Autlán de Navarro, Jalisco, Gustavo Robles Martínez quien impidió la salida de los árbitros del terreno de juego y los amenazó, empujó, encaró y rodeó, tras acusar que se desfavorece a uno de los equipos durante el juego.

Este municipio es señalado como uno de los refugios de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido el pasado 22 de febrero tras un operativo que tenía por objetivo su captura.

En el informe del árbitro se señala que al finalizar el partido, los árbitros se dirigían hacia la salida de la cancha cuando Gustavo Robles Martínez, junto con su equipo de seguridad y algunos elementos, comenzaron a confrontarlos, y se mostraron prepotentes, intimidantes y ofensivos hacia los silbantes del juego.

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En el escrito se detalla que el presidente municipal se acercó al equipo arbitral diciendo: "Yo soy el presidente municipal y a Autlán se le respeta aquí no van a venir a hacer sus pendejadas. Vamos de visita y nos chingan, jugamos de local y también. Así estuvo bueno de sus pinches mamadas, tienen que entender que a Autlán se le respeta".

También se indica que el presidente municipal, su equipo de seguridad y más personas ingresaron al terreno de juego, para amenazar, empujar, encarar y rodear al equipo arbitral, por lo que decidieron regresar al centro del terreno de juego, para salvaguardar la integridad física.

No obstante, las agresiones físicas comenzaron cuando un elemento del equipo de seguridad de Gustavo Robles Martínez empujó al árbitro asistente número 1, Jorge Abel Quintero Molina; luego, el árbitro asistente número 2, Luis Jacinto Muñiz Flores, recibió un golpe en el cuello por parte de una persona no identificada. Una persona del público se acercó corriendo hacia el asistente Muñiz Flores y le dio una patada a la altura de la cadera.

Ahora lo violencia en el Futbol viene de las mismas autoridades, resulta que el Presidente Municipal de Autlán de Navarro Jalisco Gustavo Robles Martinez, el día de ayer junto con sus escoltas agredieron cobardemente por la espalda a la cuarteta arbitral del partido Guerreros de… pic.twitter.com/nr8UQQVgSY — Francisco Chacón (@pacochaconmx) March 17, 2026

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Ante dicha escena, parte del cuerpo técnico, personal del Club Guerreros de Autlán, el responsable de seguridad y dos elementos de seguridad pública se resguardaron.

El asesor arbitral solicitó apoyo de más agentes de seguridad pública y, una vez notificados de que podían ser trasladados al vestidor, el equipo arbitral ingresó por la fuerza para salvaguardar la integridad física de los silbantes.

Sin embargo, una persona identificada como el jefe de gabinete del gobierno de Autlán de Navarro, de nombre Arturo Eleuterio Vera Rodríguez, amenazó y gritó a los árbitros: "Más les vale que no reporten nada en la cédula porque ya los tenemos ubicados; sé dónde viven y voy y los saco de sus casas, cabrones".

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En la cédula se argumentó que la amenaza fue repetida en varias ocasiones. Tras 60 minutos de permanecer resguardados dentro del vestidor arbitral, los agresores abandonaron por completo las instalaciones.

Tras el incidente, los árbitros fueron escoltados hasta la salida del municipio de Autlán de Navarro por seguridad pública municipal.

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