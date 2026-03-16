Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvo ayer domingo a José “N”, alias Pepe, considerado uno de los principales operadores logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con un comunicado oficial, Pepe fue el encargado de trasladar a la pareja sentimental del abatido Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, a Tapalpa, Jalisco, el domingo 22 de febrero de 2026.

Pepe fue detenido en la comunidad de La Mojonera, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Se le aseguró droga, armamento y un vehículo, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) vía la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con sede en Guadalajara.

El 23 de febrero, el general Ricardo Trevilla, titular de la Defensa, informó que El Mencho fue capturado gracias al seguimiento de la pareja sentimental del capo.