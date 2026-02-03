Más Información

México y EU llegan a acuerdo de trasvase de agua; gestión se da conforme al Tratado de 1944

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

La construcción del , inaugurado ayer, tuvo un sobrecosto de casi 250%, además que la obra tardó 12 años por mala planeación, corrupción y opacidad, denunció Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados.

Recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó observaciones graves a esta obra durante el tiempo de su ejecución, mismas que sumaron más de 5 mil 600 millones de pesos, y no han sido solventadas.

Por lo que llamó a la (SHCP) y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que informen si se han subsanado las observaciones de la ASF.

“Demandamos a las secretarías de Hacienda, y a la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes un informe exhaustivo sobre los montos ejercidos durante la ejecución de esta obra y los sobrecostos que registraron, así como saber qué sucedió con los cinco mil 600 millones bajo observación”, expresó.

Señaló que el sobrecosto y el retraso de la construcción del tren es una responsabilidad compartida entre los gobiernos de , y Claudia Sheinbaum.

El legislador panista, a nombre de su bancada, solicitó una investigación sobre el sobrecosto de la obra, independientemente a la utilidad y la movilidad en la zona, así como la certificación internacional que garantice la seguridad que ofrecerá el tren a los usuarios.

“Solicito que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario a cargo de Andrés Lajous, dé a conocer inmediatamente el dictamen o certificación correspondiente para garantizar la seguridad y correcta operación del Tren Interurbano, para que, no sucedan accidentes como los registrados en el Tren Maya o la tragedia reciente del ”, manifestó.

