La construcción del Tren Interurbano Toluca-Ciudad de México, inaugurado ayer, tuvo un sobrecosto de casi 250%, además que la obra tardó 12 años por mala planeación, corrupción y opacidad, denunció Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados.

Recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó observaciones graves a esta obra durante el tiempo de su ejecución, mismas que sumaron más de 5 mil 600 millones de pesos, y no han sido solventadas.

Por lo que llamó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que informen si se han subsanado las observaciones de la ASF.

Lee también Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para inversión en infraestructura

“Demandamos a las secretarías de Hacienda, y a la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes un informe exhaustivo sobre los montos ejercidos durante la ejecución de esta obra y los sobrecostos que registraron, así como saber qué sucedió con los cinco mil 600 millones bajo observación”, expresó.

Señaló que el sobrecosto y el retraso de la construcción del tren es una responsabilidad compartida entre los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

El legislador panista, a nombre de su bancada, solicitó una investigación sobre el sobrecosto de la obra, independientemente a la utilidad y la movilidad en la zona, así como la certificación internacional que garantice la seguridad que ofrecerá el tren a los usuarios.

Lee también Sheinbaum destaca inversión pública en infraestructura para desarrollo; señala abuso en antiguas asociaciones público-privadas

“Solicito que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario a cargo de Andrés Lajous, dé a conocer inmediatamente el dictamen o certificación correspondiente para garantizar la seguridad y correcta operación del Tren Interurbano, para que, no sucedan accidentes como los registrados en el Tren Maya o la tragedia reciente del Tren Interoceánico”, manifestó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr