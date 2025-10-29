El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, dijo durante la entrega del Premio Universidad Nacional (PUN) y la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos (RDUNJA) 2025 que durante las “semanas difíciles” y pese a contratiempos, la Máxima Casa de Estudios “no se deja vencer por falsas amenazas ni presiones externas”.

Durante su mensaje, el rector aseguró que la Universidad Nacional no se detiene, e hizo un llamado a regresar a las actividades presenciales en los planteles “donde todavía están suspendidas”.

Lomelí Vanegas reconoció que la comunidad universitaria ha demostrado que la seguridad y la estabilidad no se imponen, sino que se tejen con “capacidad de escucha y diálogo, solidaridad, resiliencia, empatía, prudencia y planeación estratégica”.

Lee también Anticorrupción multa e inhabilita por un año a empresa de equipo médico; compañía proporcionó información falsa en licitación

Subrayó que además de fortalecer infraestructura, se han reforzado protocolos y medidas de seguridad, así como el cuidado de la salud mental y del acompañamiento íntegro del estudiantado.

El rector asimismo destacó que la esencia y el ímpetu de la UNAM radican en quienes investigan con precisión, educan con pasión, defienden la razón y “se forman con espíritu reflexivo”.

Leonardo Lomelí resaltó la labor de trabajadores universitarios, cuyo desempeño, dijo, hace posible las funciones sustantivas de esta casa de estudios.

Lee también Productores de maíz responden a gobierno federal tras anunciar acuerdo en la mañanera; "es una simulación", acusan

Este año, mencionó, se reconoce a 33 universitarios y universitarias que “nos recuerdan que la generación del conocimiento y la enseñanza no son sólo labores intelectuales, sino actos enfocados en la edificación de un porvenir con menos injusticias y mayor movilidad social”.

Cerró su mensaje expresando su gratitud a los premiados, por “recordarnos que la Universidad Nacional es, ante todo, un proyecto social, cultural y humanístico de largo aliento”.

Lee también Sheinbaum llama a EU a reforzar protocolos por ataque a narcolancha en aguas internacionales; pide evitar acciones unilaterales

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, durante la entrega del Premio Universidad Nacional y la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2025. Foto: Especial

Rector Leonardo Lomelí llama a retomar actividades presenciales

“No permitamos que nadie nos prive de los espacios que el pueblo de México ha confiado a su Universidad para realizar sus funciones primordiales: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Antes bien, corresponsabilicémonos de su buen uso para estar a la altura de las altas expectativas que ha depositado en nosotros nuestra nación”, expresó.

Aseguró además que es necesario “atender con responsabilidad los riesgos, revisemos nuestros protocolos de atención y sistemas de seguridad” sin permitir que se siembre el temor en las escuelas.

Destacó que la UNAM es “una promesa del país. Cada aula, laboratorio, biblioteca, talleres o espacio deportivo donde hacen presentes la pedagogía y los materiales que nos identifican, materializan una aspiración social por la justicia, la igualdad, la democracia, la sostenibilidad y la libertad”.

Lee también Rosa Icela defiende que reforma electoral es una exigencia ciudadana; llama a reducir costo de elecciones

Acompañado por la presidenta en turno de la Junta de Gobierno, Rocío Jáuregui Renaud; el presidente en turno de la Junta de Patronos, Mario Luis Fuentes Alcalá; y la secretaria General de esta casa de estudios, Patricia Dolores Dávila Aranda, el rector reconoció a las y los premiados.

Detalló que se trata de “científicas y científicos que exploran los orígenes del universo; artistas y humanistas que piensan la identidad, la justicia o la memoria; ingenieras, economistas y juristas que elaboran soluciones tangibles para un país complejo; docentes que con creatividad y paciencia, siembran curiosidad y propósito en los nuevos talentos”.

Pidió a las escuelas en paro, regresar a clases presenciales, luego de las protestas en materia de seguridad, ante las amenazas virtuales que recibieron varios planteles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc