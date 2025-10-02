Más Información

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

FIFA presenta a Trionda, el balón para la Copa del Mundo 2026

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

La Universidad Nacional Autónoma de México () exigió a las autoridades de Israel la inmediata liberación y repatriación a México de Arlin Gabriela Medrano Guzmán, estudiante de la licenciatura en Administración Pública, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al tiempo que externó su rechazo y preocupación ante la intercepción, abordaje y detención de los miembros de la cuando navegaban hacia Gaza como parte de una misión humanitaria.

“Demandamos que, conforme al derecho internacional, se garantice la de nuestra estudiante y de los otros cinco connacionales detenidos”, expresó en un comunicado.

Aseguró que las autoridades universitarias están en contacto permanente con la Secretaría de Relaciones Exteriores para dar seguimiento puntual a esta situación.

La máxima casa de estudios hizo nuevamente un llamado al alto al fuego en Gaza, a la inmediata liberación de los rehenes y a construir una salida negociada al conflicto.

“Las y los universitarios reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la construcción de la paz, la convivencia pacífica y el pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos de todas las personas”, dijo.

