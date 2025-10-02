La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) exigió a las autoridades de Israel la inmediata liberación y repatriación a México de Arlin Gabriela Medrano Guzmán, estudiante de la licenciatura en Administración Pública, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al tiempo que externó su rechazo y preocupación ante la intercepción, abordaje y detención de los miembros de la Flotilla Global Sumud cuando navegaban hacia Gaza como parte de una misión humanitaria.

“Demandamos que, conforme al derecho internacional, se garantice la integridad física y psicológica de nuestra estudiante y de los otros cinco connacionales detenidos”, expresó en un comunicado.

Aseguró que las autoridades universitarias están en contacto permanente con la Secretaría de Relaciones Exteriores para dar seguimiento puntual a esta situación.

La máxima casa de estudios hizo nuevamente un llamado al alto al fuego en Gaza, a la inmediata liberación de los rehenes y a construir una salida negociada al conflicto.

“Las y los universitarios reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la construcción de la paz, la convivencia pacífica y el pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos de todas las personas”, dijo.

