El gobierno de Donald Trump ha decidido llevar sus políticas antimigración al rubro de la publicidad. Mediante spots difundidos en distintas plataformas web, el Departamento de Seguridad Nacional ha lanzado advertencias contra las personas que intenten cruzar la frontera: “no lo lograrán”.

A un día del Super Bowl y el espectáculo de Bad Bunny, que el presidente republicano llamó “una afrenta a la grandeza de América”, ha circulado un nuevo spot de EU bajo la amenaza “serán atrapados y enviados de vuelta”.

Sin embargo, esta lucha en los espacios digitales no es nueva. En 2025 también se elaboraron distintas campañas antimigrantes, protagonizadas por la propia secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien hacía llamados a autodeportarse a través de la aplicación CBP Home. Estos son los tres anuncios que se han lanzado en México, hasta ahora.

"Los criminales no son bienvenidos"

En abril de 2025, el gobierno estadounidense lanzó en televisión mexicana abierta, durante partidos de futbol y programación estelar, su campaña publicitaria contra la migración indocumentada.

En este primer spot, Kristi Noem agradece a Donald Trump por “proteger la frontera” y “poner a Estados Unidos primero”.

Posteriormente, comparte “un mensaje de Trump para el mundo”, en el que alerta que si consideras ingresar a Estados Unidos de manera ilegal, “ni siquiera deberías pensarlo”.

“Déjame ser clara: si vienes a nuestro país y rompes las reglas, te atraparemos. Los criminales no son bienvenidos”, decía entonces una Noem que responsabilizaba a los “liderazgos débiles” del pasado por descuidar las fronteras.

Según la secretaria de Seguridad, bajo la administración republicana terminaban aquellos días de criminales inundando las comunidades con drogas, tráfico de personas y violencia.

“Defendemos a las familias estadounidenses y recuperamos nuestra seguridad. Si intentas ingresar ilegalmente, serás capturado, removido y nunca regresarás. El presidente Trump está haciendo a América segura de nuevo”, culminaba la publicidad antimigrante.

“Los atraparemos y enviaremos de regreso”

Un mes después, en mayo de 2025, circuló un nuevo spot de Kristi Noem, esta vez con doblaje al español, en donde la secretaria de Seguridad invitaba a los migrantes a autodeportarse a través de la aplicación CBP Home.

“Soy Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Advertencia: no entren a nuestro país ilegalmente, el viaje es peligroso y, al final, los atraparemos y enviaremos de regreso”, mencionaba.

En su mensaje, señalaba que bajo la presidencia de Trump más de 100 mil inmigrantes ilegales habían sido arrestados, por lo que la mejor opción era la autodeportación, para evitar multas y encarcelamientos.

“Estados Unidos cumplirá con sus leyes y protegerá a sus ciudadanos”, terminaba el anuncio.

Circula nuevo spot de Kristi Noem en YouTube; invita a migrantes a "deportarse" a sí mismos

Spots antimigrantes impulsan nueva Ley de Telecomunicaciones

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo en su conferencia matutina del lunes 21 de abril de 2025 que su gobierno rechazaba estos contenidos antimigración y anunció que presentaría una reforma para prohibirlos.

Desde Palacio Nacional, la mandataria federal acusó que en el año 2014, durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, se eliminó un artículo a la Ley Federal de Telecomunicaciones sobre permisionarios y concesionarios.

Sheinbaum Pardo indicó que el artículo eliminado se repondría en su gobierno, el cual hacía referencia a la no transmisión de propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras.

“El tema es que están pagando para poder difundir estos anuncios, esta propaganda que tiene un mensaje discriminatorio”, condenó la Presidenta de la República.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la mañanera del 21 de abril del 2025 en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

“No hay nada mejor en estar muerto”

Este 9 de febrero de 2026, circuló en portales web una nueva publicidad antimigrante, ahora advirtiendo que “cruzar la frontera estadounidense lleva a la muerte”.

Con imágenes de migrantes detenidos y zapatos abandonados en zonas desérticas, este anuncio señala que “puede tener la esperanza de que hay algo mejor: no hay nada mejor en estar muerto”.

“Los cárteles mienten. Las mulas se roban todo, incluso si sobreviven. La frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta”, narra una voz masculina.

