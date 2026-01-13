Más Información

Un Tribunal Colegiado dejó sin efecto el auto de formal prisión que un juez federal dictó al exgobernador de Tamaulipas, , por delitos contra la salud, en abril del año pasado.

Sin embargo, el expriista continuará preso porque el de Apelación con residencia en Nuevo León, sólo lo amparó para efecto de que el juez del caso celebre otra audiencia en la que determine una nueva resolución con base en las pruebas presentadas.

En su proyecto de resolución de amparo, aprobado por mayoría de los magistrados, la magistrada del Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Nuevo León, Angélica Lucio Rosales, consideró que el Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Tamaulipas, no valoró adecuadamente las pruebas de descargo que presentó la defensa del exmandatario tamaulipeco, con lo cual confirmó indebidamente el auto de formal prisión, con lo que infringió los principios de exhaustividad, fundamentación y motivación.

Indicó que al no decir nada sobre las documentales ofrecidas antes de la audiencia de vista, el Tribunal afectó el derecho de defensa adecuada de Yarrington Ruvalcaba, pues la autoridad tiene el deber de atender y resolver sobre las pruebas ofrecidas por el procesado y su defensa.

Por ello, Lucio Rosales ordenó al Tribunal de Apelación dejar sin efectos la resolución impugnada, y con plenitud de jurisdicción, emitir un nuevo pronunciamiento en el que valore todo el material probatorio y exprese los fundamentos y motivos que tenga en cuenta para concluir su eficacia o desestimación; en relación a las copias certificadas que obran en la averiguación previa y resuelva conforme a derecho corresponda.

