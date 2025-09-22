Más Información

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (), Hugo Aguilar Ortiz, se reunió este lunes con un grupo de jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se manifestaba frente a la sede del Máximo Tribunal para “escuchar sus demandas”.

De acuerdo con una tarjeta informativa de la SCJN, los protestantes son integrantes del Movimiento Social Jubilados en Pie de Lucha.

El encuentro fue encabezado por Hugo Aguilar, y contó con la participación de sus ministros Sara Irene Herrerías Guerra, Irving Espinosa Betanzo y Giovanni Azael Figueroa Mejía.

Lee también

“Las ministras y los ministros se comprometieron a analizar a fondo las inquietudes presentadas y, de ser necesario, recabar información adicional para atender el asunto con la importancia que merece”, aseguró el .

Además, señaló que tras finalizar la reunión, los manifestantes levantaron su movilización frente al número 2 de la calle Pino Suárez “confiados en que sus voces fueron escuchadas y sus demandas tomadas en consideración”.

Por su parte, el ministro presidente del Máximo Tribunal expresó después del encuentro que “la justicia es escuchar” y celebró que desde la se recibiera a los jubilados.

Lee también

“Manifestaron sus demandas y nos comprometimos a analizar de fondo sus planteamientos”, escribió Hugo Aguilar Ortiz en sus redes sociales.

Ministros reciben en instalaciones de la Corte a jubilados del IMSS integrantes del Movimiento Social Jubilados en Pie de Lucha este lunes 22 de septiembre de 2025. Foto: Especial
