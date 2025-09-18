Más Información

Sheinbaum recibe a Mark Carney, primer ministro de Canadá, en Palacio Nacional

Hernán Bermúdez Requena llega a México; el líder de "La Barredora" arriba al Aeropuerto de Tapachula, Chiapas

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

Diputada morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, aparece entre los sancionados por el Tesoro de EU

Frontera con México está más segura que nunca, tenemos más muro y habrá cargos por terrorismo, advierte Patrulla Fronteriza

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, , quien hace unos días informó que quedaban cancelados los viajes internacionales de los legisladores, matizó el acuerdo y dijo que se analizará caso por caso las solicitudes para que participen en foros internacionales.

“Es parte de lo que discutimos en la Junta de Coordinación Política, que hay un primer acuerdo, digamos, para establecer y que vamos a revisar toda la participación en los organismos internacionales”, dijo al ser cuestionado sobre el tema.

Argumentó que la Junta de Coordinación Política decidirá en cada caso específico, en cada viaje, por la importancia que tengan para el Senado.

A pregunta expresa de si la medida que anunció hace unos días para cancelar los viajes al extranjero es para castigar a los opositores y que no acudan a denunciar lo que ocurre en México, rechazó ello y dijo que puede salir cualquier senador y solicitar que se le acredite como miembro de una delegación.

Por su parte, el coordinador del PAN, , comentó que hubo una discusión larga en la Jucopo. "Lo que muchos señalamos es que es una responsabilidad constitucional del Senado de la República, de hecho, una facultad exclusiva, le corresponde al Senado la supervisión de la política exterior.

Entonces, decir que no vamos a participar en organismos de los cuales México es parte, pues era un completo absurdo”, agregó.

Expuso que afortunadamente, el acuerdo que se ha planteado es que se va a hacer una lista de cuáles son los en los que sí es conveniente para el Estado mexicano el que el Senado nos represente y en esos casos se estarán haciendo las aprobaciones en la Junta de Coordinación Política.

