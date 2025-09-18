El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, quien hace unos días informó que quedaban cancelados los viajes internacionales de los legisladores, matizó el acuerdo y dijo que se analizará caso por caso las solicitudes para que participen en foros internacionales.

“Es parte de lo que discutimos en la Junta de Coordinación Política, que hay un primer acuerdo, digamos, para establecer medidas de austeridad y que vamos a revisar toda la participación en los organismos internacionales”, dijo al ser cuestionado sobre el tema.

Argumentó que la Junta de Coordinación Política decidirá en cada caso específico, en cada viaje, por la importancia que tengan para el Senado.

Lee también Lanzan “PRI: Crónica del Fin”, Salinas de Gortari, Peña Nieto y Elba Esther Gordillo participan en el documental

A pregunta expresa de si la medida que anunció hace unos días para cancelar los viajes al extranjero es para castigar a los opositores y que no acudan a denunciar lo que ocurre en México, rechazó ello y dijo que puede salir cualquier senador y solicitar que se le acredite como miembro de una delegación.

Por su parte, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, comentó que hubo una discusión larga en la Jucopo. "Lo que muchos señalamos es que es una responsabilidad constitucional del Senado de la República, de hecho, una facultad exclusiva, le corresponde al Senado la supervisión de la política exterior.

Entonces, decir que no vamos a participar en organismos de los cuales México es parte, pues era un completo absurdo”, agregó.

Expuso que afortunadamente, el acuerdo que se ha planteado es que se va a hacer una lista de cuáles son los organismos internacionales en los que sí es conveniente para el Estado mexicano el que el Senado nos represente y en esos casos se estarán haciendo las aprobaciones en la Junta de Coordinación Política.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr