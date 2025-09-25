Tras la reciente fuga de un reo en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que su gobierno analiza la posibilidad de construir nuevos centros penitenciarios, así como reforzar los existentes, particularmente los estatales.

Cuestionada sobre si se levantarán nuevas cárceles para concentrar a delincuentes de alta peligrosidad, la mandataria explicó que el tema forma parte de la agenda del gabinete de seguridad y que próximamente se presentará un plan integral.

“Es una línea de trabajo del gabinete de seguridad, tanto la seguridad en centros de detención como la reinserción social. También cómo atender a los primodelincuentes. No lo hemos presentado, pero muy pronto lo presentaremos”, señaló.

Sheinbaum subrayó que si bien los penales federales de alta seguridad mantienen mejores condiciones, la prioridad será apoyar a los estados para fortalecer sus centros de detención, donde persisten mayores carencias.

“El trabajo que se tiene que hacer es en centros de detención estatales, son los que requieren mucho apoyo. Los de alta seguridad, de una u otra manera, están en mejores condiciones y necesitamos también apoyar a los estados en fortalecer estos centros”, explicó.

La presidenta puntualizó que aún se valora si será necesario construir más prisiones, aunque insistió en que cualquier acción deberá responder a un proyecto integral que contemple no solo la seguridad, sino también la reinserción social de los internos.

