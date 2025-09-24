Más Información
Detienen en Guanajuato a “El Silencio”, líder del CJNG; lo vinculan a secuestro de agentes y violencia en Michoacán
"Jahzer", la guardia secreta de La Luz del Mundo; detenidos afirmaron prepararse para “el fin de los tiempos”
Fiscalías de CDMX y Edomex ubican casa donde habrían permanecido secuestrados B-King y DJ Regio Clown
Yerno de Trump se asocia con el exsecretario Luis Videgaray; lanzan startup de IA para empresas y gobierno
Marvin Didier Barrientos Flores fue reaprehendido luego de haber escapado del Reclusorio Oriente la noche del martes 24 de septiembre, confirmó Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Barrientos Flores, de 27 años de edad, fue detenido en la alcaldía Magdalena Contreras la noche de este miércoles, gracias a trabajos de investigación y al seguimiento realizado por personal del Sistema Penitenciario, de la Policía de Proximidad y de la Subsecretaría de Inteligencia de la SSC, confirmó Vázquez.
Marvin Didier estaba privado de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente acusado de tentativa de homicidio.
Lee también: Interno se fuga del Reclusorio Oriente; citan a custodios y director ante el MP
El pasado 13 de febrero, Marvin atacó a dos de sus vecinos con un cuchillo y un tubo, en la Cuarta Cerrada de Higuera y Andador Azteca, en la colonia San Bernabé Ocotepec, de la alcaldía La Magdalena Contreras.
alm