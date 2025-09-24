Marvin Didier Barrientos Flores fue reaprehendido luego de haber escapado del Reclusorio Oriente la noche del martes 24 de septiembre, confirmó Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Barrientos Flores, de 27 años de edad, fue detenido en la alcaldía Magdalena Contreras la noche de este miércoles, gracias a trabajos de investigación y al seguimiento realizado por personal del Sistema Penitenciario, de la Policía de Proximidad y de la Subsecretaría de Inteligencia de la SSC, confirmó Vázquez.

Marvin Didier estaba privado de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente acusado de tentativa de homicidio.

El pasado 13 de febrero, Marvin atacó a dos de sus vecinos con un cuchillo y un tubo, en la Cuarta Cerrada de Higuera y Andador Azteca, en la colonia San Bernabé Ocotepec, de la alcaldía La Magdalena Contreras.

