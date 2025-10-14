Más Información

Diputados aprueban en lo general reforma a Ley de Amparo; oposición acusa “destrucción del Estado de derecho”

Diputados aprueban en lo general reforma a Ley de Amparo; oposición acusa “destrucción del Estado de derecho”

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

Buscan que este fin de semana se entregue primer apoyo a damnificados; censo ya inició

Buscan que este fin de semana se entregue primer apoyo a damnificados; censo ya inició

Fox News, ABC, CBS, CNN y NBC se suman a rechazo por nueva política de prensa del Pentágono

Fox News, ABC, CBS, CNN y NBC se suman a rechazo por nueva política de prensa del Pentágono

¡A sacar las cobijas! Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en 5 alcaldías de CDMX

¡A sacar las cobijas! Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en 5 alcaldías de CDMX

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

El ministro Arístides Guerrero se integró de manera presencial a las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación () este martes, luego de haber sufrido un accidente automovilístico que le impidió incluso tomar protesta como ministro.

En la sesión de este martes, que arrancó unos minutos después de las 10 de la mañana, el ministro presidente , le dio la bienvenida al también conocido como “ministro chicharrón”, apodo que él mismo acuñó desde la campaña para la elección judicial.

Lee también

El pasado 23 de agosto, su equipo de trabajo informó, a través de un comunicado, que alrededor de las 22:30 horas del día anterior, el ministro sufrió un accidente vehicular sobre la avenida Río Churubusco, por donde circulaba procedente del aeropuerto a donde llegó después de participar en un evento en Oaxaca.

Por dicho accidente, el ministro informó posteriormente que se rompió 8 costillas y tuvo dos intervenciones quirúrgicas, así como terapia física que mantiene todavía.

Lee también

El ministro Arístides Guerrero se integró de forma presencial al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este martes 14 de octubre de 2025. Foto: Especial
El ministro Arístides Guerrero se integró de forma presencial al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este martes 14 de octubre de 2025. Foto: Especial

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses