El ministro Arístides Guerrero se integró de manera presencial a las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este martes, luego de haber sufrido un accidente automovilístico que le impidió incluso tomar protesta como ministro.

En la sesión de este martes, que arrancó unos minutos después de las 10 de la mañana, el ministro presidente Hugo Aguilar, le dio la bienvenida al también conocido como “ministro chicharrón”, apodo que él mismo acuñó desde la campaña para la elección judicial.

El pasado 23 de agosto, su equipo de trabajo informó, a través de un comunicado, que alrededor de las 22:30 horas del día anterior, el ministro sufrió un accidente vehicular sobre la avenida Río Churubusco, por donde circulaba procedente del aeropuerto a donde llegó después de participar en un evento en Oaxaca.

Por dicho accidente, el ministro informó posteriormente que se rompió 8 costillas y tuvo dos intervenciones quirúrgicas, así como terapia física que mantiene todavía.

El ministro Arístides Guerrero se integró de forma presencial al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este martes 14 de octubre de 2025. Foto: Especial

