Más Información

Fiscalía CDMX corrige e informa que el abogado David Cohen Sacal sigue con vida; "lamentamos cualquier confusión", dice

Fiscalía CDMX corrige e informa que el abogado David Cohen Sacal sigue con vida; "lamentamos cualquier confusión", dice

¿Quién era David Cohen Sacal?; abogado atacado en Ciudad Judicial que representó a Billy Álvarez, exdirector de Cruz Azul

¿Quién era David Cohen Sacal?; abogado atacado en Ciudad Judicial que representó a Billy Álvarez, exdirector de Cruz Azul

Huachicol fiscal en todo el país era controlado por 30 agentes aduanales, revela Marín Mollinedo; fiscalía está actuando, asegura

Huachicol fiscal en todo el país era controlado por 30 agentes aduanales, revela Marín Mollinedo; fiscalía está actuando, asegura

Julio César Chávez sobre su hijo: "Si fuera narco, yo mismo lo metería a la cárcel"

Julio César Chávez sobre su hijo: "Si fuera narco, yo mismo lo metería a la cárcel"

Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins y Moby encabezan el cartel del Vive Latino 2026

Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins y Moby encabezan el cartel del Vive Latino 2026

Celebran liberación de Matan Zangauker, novio de mexicana Ilana Gritzewsky; se reencuentran tras 738 días

Celebran liberación de Matan Zangauker, novio de mexicana Ilana Gritzewsky; se reencuentran tras 738 días

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación () se reunieron con integrantes del Movimiento de Personas con Discapacidad y con representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, para escuchar sus planteamientos y fortalecer los canales de participación.

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, anunció que por unanimidad el Pleno de la SCJN aprobó la realización de la primera audiencia pública, que tendrá lugar el próximo lunes.

Esta se realizará en cumplimiento con el Acuerdo General Número 5/2025, que regula las audiencias públicas en los asuntos de competencia del Máximo Tribunal.

Lee también

Por primera vez, la abrirá un espacio de diálogo para escuchar las voces de las personas con discapacidad.

El Movimiento de Personas con Discapacidad envió una carta a ministras y ministros, firmada por más de 720 personas y organizaciones que expresan su interés en el tema.

La señaló que, con este encuentro y la próxima audiencia pública, aprobada por el Pleno, se reafirma su compromiso con el diálogo abierto, cercano e inclusivo con todas las personas.

Lee también

Suprema Corte de Justicia de la Nación anuncia audiencia pública sobre consulta a personas con discapacidad. Foto: Especial
Suprema Corte de Justicia de la Nación anuncia audiencia pública sobre consulta a personas con discapacidad. Foto: Especial

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses