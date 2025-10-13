Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se reunieron con integrantes del Movimiento de Personas con Discapacidad y con representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, para escuchar sus planteamientos y fortalecer los canales de participación.

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, anunció que por unanimidad el Pleno de la SCJN aprobó la realización de la primera audiencia pública, que tendrá lugar el próximo lunes.

Esta se realizará en cumplimiento con el Acuerdo General Número 5/2025, que regula las audiencias públicas en los asuntos de competencia del Máximo Tribunal.

Por primera vez, la Corte abrirá un espacio de diálogo para escuchar las voces de las personas con discapacidad.

El Movimiento de Personas con Discapacidad envió una carta a ministras y ministros, firmada por más de 720 personas y organizaciones que expresan su interés en el tema.

La SCJN señaló que, con este encuentro y la próxima audiencia pública, aprobada por el Pleno, se reafirma su compromiso con el diálogo abierto, cercano e inclusivo con todas las personas.

Suprema Corte de Justicia de la Nación anuncia audiencia pública sobre consulta a personas con discapacidad. Foto: Especial

