En una breve sesión virtual, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó las impugnaciones y confirmó la declaratoria de validez de la elección de diversas magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y la entrega de constancias de mayoría.

Durante la sesión, a la que asistieron cinco de los siete magistrados electorales, se desahogaron 13 medios de impugnación correspondientes a siete proyectos de resolución.

Los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera y la presidenta Mónica Fregoso votaron por rechazar el proyecto de la magistrada Janine Otálora, que proponía revocar la sentencia del tribunal electoral de Zacatecas por cuestiones de paridad y de elegibilidad de dos de las magistraturas electas, mientras que el magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz García se excusó de participar en esta discusión.

En la sesión se declaró la improcedencia de otros seis juicios de la ciudadanía relacionados con impugnaciones en la elección judicial en el estado de San Luis Potosí.

De esta manera, las y los magistrados del TEPJF confirmaron la sentencia por la que dejó sin efectos la asignación de Verónica Collazo Bolaños en el cargo de jueza del Juzgado Segundo Mixto del distrito judicial XV.

También se declaró la inegibilidad de María Rosaura Cruz Rocha para desempeñar el cargo de Jueza de Primera Instancia en la Especialidad Mercantil Tradicional del Distrito Judicial de San Luis Potosí, por no acreditar el requisito del promedio general de licenciatura.

Además, fueron desechadas las demandas a fin de controvertir la resolución y el dictamen consolidado aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes únicos de gastos de campaña de las personas candidatas a juzgadoras en la contienda al cargo de jueza de primera instancia en oralidad penal.

Por último, se conformó el acuerdo aprobado por el Consejo Estatal electoral y de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, en lo relativo a la asignación al Distrito Judicial XII, en la especialidad mixto, en favor del candidato Gerardo Roque Delgadillo.

La sesión a distancia que se realizó este domingo tuvo que ser interrumpida seis minutos debido a problemas técnicos que impedían la comunicación adecuada para desahogar el orden del día.

