La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no hubo afectaciones al servicio en el SAT por el paro de labores de ayer por parte de trabajadores, al señalar que son muy pocos los que participan, pues de 25 mil trabajadores en la institución, son solo 400 trabajadores quienes protestan.

Durante la mañanera de este 15 de octubre en Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que entre sus demandas los trabajadores, exigen además de aumento salarial, seguro de gastos médicos mayores, demanda que advirtió no puede ser atendida porque ningún servidor, incluida la Presidenta de la República, tiene esta prestación.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que hubo suspensión de labores en oficinas del SAT en Chihuahua, en Celaya, Guanajuato; en Guadalajara y Zapopan, Jalisco, y cierta suspensión de actividades "porque no se suspendió completamente" en Ciudad de México.

"No hubo alguna afectación al servicio. El SAT tiene alrededor de 25 mil trabajadores y son 400 trabajadores quienes han manifestado solicitudes. Estas solicitudes van desde aumento salarial hasta la recuperación de los salarios de gastos médicos mayores. Entonces van a tener un diálogo con el director del SAT, pero realmente son muy pocos trabajadores y no se ha visto interrumpido el servicio y hay diálogos y está apoyando ahí la Secretaría del Trabajo.

"Hay demandas que no se les pueden cumplir porque no hay ningún servidor público que tenga gastos médicos privados, ni la Presidenta, y se va a ver si hay alguna solicitud que pueda ser atendida y están ahí en diálogo", explicó.

mahc