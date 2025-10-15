Más Información

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

Detienen a Nazario Ramírez, principal operador del CJNG en Guadalajara; lo ligan a delitos de extorsión y venta de droga

Detienen a Nazario Ramírez, principal operador del CJNG en Guadalajara; lo ligan a delitos de extorsión y venta de droga

EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; no he recibido una explicación, dice

EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; no he recibido una explicación, dice

CO2 alcanza su nivel más alto en la historia; ONU pide acciones urgentes para reducir emisiones

CO2 alcanza su nivel más alto en la historia; ONU pide acciones urgentes para reducir emisiones

2025, año con las lluvias más intensas en 80 años

2025, año con las lluvias más intensas en 80 años

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

La presidenta afirmó que no hubo afectaciones al servicio en el por el de ayer por parte de trabajadores, al señalar que son muy pocos los que participan, pues de 25 mil trabajadores en la institución, son solo 400 trabajadores quienes protestan.

Durante la mañanera de este 15 de octubre en Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que entre sus demandas los trabajadores, exigen además de aumento salarial, seguro de gastos médicos mayores, demanda que advirtió no puede ser atendida porque ningún servidor, incluida la Presidenta de la República, tiene esta prestación.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que hubo suspensión de labores en oficinas del SAT en Chihuahua, en Celaya, Guanajuato; en Guadalajara y Zapopan, Jalisco, y cierta suspensión de actividades "porque no se suspendió completamente" en Ciudad de México.

Lee también

"No hubo alguna afectación al servicio. El SAT tiene alrededor de y son 400 trabajadores quienes han manifestado solicitudes. Estas solicitudes van desde aumento salarial hasta la recuperación de los salarios de gastos médicos mayores. Entonces van a tener un diálogo con el director del SAT, pero realmente son muy pocos trabajadores y no se ha visto interrumpido el servicio y hay diálogos y está apoyando ahí la .

"Hay demandas que no se les pueden cumplir porque no hay ningún servidor público que tenga gastos médicos privados, ni la Presidenta, y se va a ver si hay alguna solicitud que pueda ser atendida y están ahí en diálogo", explicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses