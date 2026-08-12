El gobierno de México anunció el envío de ayuda humanitaria a Colombia, tras el reciente sismo de magnitud 7.4 que ha dejado más de 200 personas fallecidas, ninguna reportada hasta ahora de origen mexicano.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señalaron que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y "en consonancia con la vocación solidaria de México", partieron esta mañana elementos con la ayuda.

Expusieron que a las 07:11 y 07:40 horas salieron 19 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a Pereira.

Ayuda humanitaria enviada desde México para Colombia, tras el sismo magnitud 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto. Foto: cortesía Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de la Defensa Nacional

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La SRE y la Sedena indicaron que transportan 854 despensas equivalentes a 19.5 toneladas.

"La ayuda total consiste en el traslado de 2 mil 562 despensas (58.5 toneladas), que contienen alimentos no perecederos, las cuales serán transportados vía aérea, mediante tres vuelos logísticos los días 12 ,13 y 14 de agosto de 2026.

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Ayuda humanitaria enviada desde México para Colombia, tras el sismo magnitud 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto. Foto: cortesía Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de la Defensa Nacional

"El apoyo mencionado salió de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con el fin de beneficiar a la población colombiana que se vio afectada", abundaron.

Se indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene en situación de alerta al agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Cali”, con un efectivo de 255 militares especialistas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, y 20 binomios canófilos para ser desplegados en auxilio de la población vulnerada en caso necesario.

🇨🇴 🇲🇽 México envió un vuelo de asistencia humanitaria a Colombia como apoyo debido al sismo de magnitud 7,4 del pasado lunes. pic.twitter.com/Y68lqcWglp — El Universal (@El_Universal_Mx) August 12, 2026

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También se mantiene en reserva en el Centro Estratégico Militar de Acopio agua embotellada, medicamentos, herramientas y mochilas de primeros auxilios, entre otros artículos.

Ayuda humanitaria enviada desde México para Colombia, tras el sismo magnitud 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto. Foto: cortesía Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de la Defensa Nacional

"El Gobierno de México lamenta profundamente las pérdidas humanas y materiales que ha dejado este suceso, y expresa sus deseos de pronta recuperación para quienes resultaron heridos.

"Asimismo, reafirma su tradición humanitaria y espíritu de solidaridad con todos los pueblos de América Latina y del mundo", externaron las dependencias.

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