Nación | 12-08-26 | 10:39 | Actualizada | 12-08-26 | 11:39 |

El gobierno de México anunció el envío de ayuda humanitaria a Colombia, tras el reciente que ha dejado más de 200 personas fallecidas, ninguna reportada hasta ahora de origen mexicano.

La Secretaría de Relaciones Exteriores () y la Secretaría de la Defensa Nacional () señalaron que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y "en consonancia con la vocación solidaria de México", partieron esta mañana elementos con la ayuda.

Expusieron que a las 07:11 y 07:40 horas salieron 19 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a Pereira.

Ayuda humanitaria enviada desde México para Colombia, tras el sismo magnitud 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto. Foto: cortesía Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de la Defensa Nacional
Ayuda humanitaria enviada desde México para Colombia, tras el sismo magnitud 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto. Foto: cortesía Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de la Defensa Nacional

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La SRE y la Sedena indicaron que transportan 854 despensas equivalentes a 19.5 toneladas.

"La ayuda total consiste en el traslado de 2 mil 562 despensas (58.5 toneladas), que contienen alimentos no perecederos, las cuales serán transportados vía aérea, mediante tres vuelos logísticos los días 12 ,13 y 14 de agosto de 2026.

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Ayuda humanitaria enviada desde México para Colombia, tras el sismo magnitud 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto. Foto: cortesía Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de la Defensa Nacional
Ayuda humanitaria enviada desde México para Colombia, tras el sismo magnitud 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto. Foto: cortesía Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de la Defensa Nacional

"El apoyo mencionado salió de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con el fin de beneficiar a la población colombiana que se vio afectada", abundaron.

Se indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene en situación de alerta al agrupamiento de , con un efectivo de 255 militares especialistas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, y 20 binomios canófilos para ser desplegados en auxilio de la población vulnerada en caso necesario.

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También se mantiene en reserva en el Centro Estratégico Militar de Acopio agua embotellada, medicamentos, herramientas y mochilas de primeros auxilios, entre otros artículos.

Ayuda humanitaria enviada desde México para Colombia, tras el sismo magnitud 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto. Foto: cortesía Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de la Defensa Nacional
Ayuda humanitaria enviada desde México para Colombia, tras el sismo magnitud 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto. Foto: cortesía Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de la Defensa Nacional

"El Gobierno de México lamenta profundamente las pérdidas humanas y materiales que ha dejado este suceso, y expresa sus deseos de pronta recuperación para quienes resultaron heridos.

"Asimismo, reafirma su y espíritu de solidaridad con todos los pueblos de América Latina y del mundo", externaron las dependencias.

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