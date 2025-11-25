En el país, siete cárteles controlan y pelean por el contrabando de tabaco y vapeadores, lo que les deja ganancias de entre 15 y 20 mil millones de pesos al año, de acuerdo con el Informe "Humo, vapeo y poder", de la organización civil Defensorxs.

El documento señala que organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa o la Nueva Familia Michoacana, generan redes que abarcan fabricación ilegal, importación clandestina, robo de carga, distribución, venta minorista y extorsión.

"En México, el contrabando de tabaco dejó de ser un negocio menor para convertirse en una industria criminal administrada por 7 de los cárteles máspoderosos del país. El Cártel Jalisco Nueva Generación ensaya laincorporación de tecnología para su aprovechamiento; las principales facciones del Cártel de Sinaloa lo usan para ir más allá del noroeste en elmapa mexicano; La Nueva Familia Michoacana lo utiliza para afianzar elcontrol social ya ganado con la extorsión a minas, aguacates y limones. El Cártel del Golfo lo sustituye por fentanilo en la narcoexportación hacia Estados Unidos, mientras el Cártel del Noreste lo aprovecha para reconfigurar su estructura tras años de fractura interna. Los Cárteles Unidos usan el contrabando como recaudación paralela al Estado y La Unión Tepito le saca provecho consolidando sus tratos con mafias chinas", detalla el informe.

Lee también IMPI y Observatorio Nacional Ciudadano firman convenio para combatir piratería de tabaco; implementan IMPIBot

Refiere que la prohibición de vapeadores abrió un mercado clandestino controlado por los cárteles, que hoy utilizan su distribución como una nueva fuente de financiamiento criminal.

"En la penumbra de la industria formal del tabaco florece un mercado paralelo que sirve de caja mediana para el crimen organizado. Según los cálculos realizados por este informe, el mercado ilícito de tabaco vale entre15 y 20 mil millones de pesos al año. Un monto que no pasa por lastesorerías nacionales ni por los registros estatales; engrasa los engranajes de organizaciones criminales que descubrieron que el cigarro de contrabando ofrece dinero, poder y control", explica.

El informe señala que el tabaco es una de las mercancías más traficadas delmundo, pero mientras a nivel internacionalentre el 10 y el 12% de los cigarros que se fuman sonilegales, en México, dos de cada 10 cigarros que se consumen provienen del mercado negro.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr