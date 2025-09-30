Más Información

Explosión de pipa en Puente de la Concordia, no fue por baches ni fallas en la unidad: Fiscalía CDMX

Diputados ponen alto a venta de bebidas energéticas a menores; avalan prohibir comercialización para este sector

"Todo el mundo conoce mi estilo de vida"; Adán Augusto detalla ingresos y acusa ataques de la derecha

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

Detienen en Badiraguato a "Chuki", piloto aviador del Cártel de Sinaloa; es acusado de tráfico de armas

Cónsul de México en Orlando sostiene encuentro con supervisor de ICE; pide procesos justos y respeto a derechos de connacionales

Luego de la explosión de una en el , la presidenta , adelantó que el siguiente jueves se presentarán nuevos lineamientos para este transporte para que generen seguridad.

A la fecha, han fallecido 31 personas tras la volcadura y explosión de una pipa que cargaba Gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Durante la conferencia matutina de este martes, la Mandataria federal dijo que, los nuevos lineamientos para transportar Gas LP serán presentados por la secretaria de Energía, , y el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes, Jesús Esteva Medina.

"Vamos a emitir una nueva normatividad para el transporte de Gas LP, que genere mayor seguridad. Entonces, el jueves la presentamos", adelantó.

A pregunta expresa sobre si habrá sanciones a quienes no respeten los lineamientos, Sheinbaum Pardo detalló que antes debe haber investigaciones, "y de acuerdo con lo que informaron públicamente, pues en este caso en particular, tiene que ver con que la pipa iba a alta velocidad. Si hay sanciones a la empresa, pues ya es a partir de investigaciones que haya en particular".

"Lo importante es la no repetición, porque ha habido muchos accidentes relacionados con transporte y gas LP. Entonces, en particular, lo que tiene que ver con la normatividad federal, la vamos a fortalecer para que las empresas tengan mayor o cumplan con mayores al transportar el gas".

Agregó: "Estamos apoyando al gobierno capitalino y están por llegar a un acuerdo. Nuestro sistema penal tiene un esquema en donde puede haber un acuerdo reparatorio, si así lo decide la víctima. Y la Fiscalía establece las características de estos acuerdos reparatorios. Entonces, si una víctima decide entrar a un proceso de reparación del daño, la Fiscalía establece no solamente los montos, sino una acción íntegra, pero está atendiendo la ciudad y está ahí víctimas y a todo el apoyo que requieran, las víctimas de este trágico accidente".

