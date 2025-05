Sheinbaum responde a amenaza de boicot de la CNTE a elección judicial; "qué tiene que ver con demandas del magisterio", cuestiona

Ante una amenaza de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de boicotear la elección judicial del próximo domingo 1 de junio, la presidenta Claudia Shainbaum Pardo declaró que “están planteando lo mismo que la derecha”.

En su conferencia mañanera de este lunes 26 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo cuestionó qué tiene que ver la demanda de la CNTE de la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 con la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Que nos expliquen qué tiene que ver la reforma al Poder Judicial con las demandas del magisterio nacional”, expresó la titular del Ejecutivo federal al reiterar que su gobierno sigue abierto al diálogo con los y las docentes.

Lee también Amenaza la CNTE con más bloqueos en CDMX

“Qué tiene qué ver la reforma al Poder Judicial (...) Qué tiene que ver una cosa con la otra”, insistió al asegurar que “la gente va a salir a votar” por jueces, magistrados y ministros.

Reiteró la presidenta Sheinbaum que no está de acuerdo con la reforma de 2007 que hizo el expresidente Felipe Calderón, pero regresar a una situación previa en este momento representa una carga para las finanzas públicas que no puede atender el Estado mexicano. Podríamos en riesgo el presupuesto público, señaló.

“Están planteando lo mismo que la derecha, que no haya elección el domingo”, declaró.

No cerramos la puerta del diálogo, vamos a seguir trabajando en comisiones para ver cómo podemos mejorar esta situación que se generó en 2007, apuntó. También rechazó que no se escuche a los maestros y aseguró que en 2024 hubo un avance sustantivo que “cuesta miles de millones de pesos.

“No es menor que está haciendo el Gobierno porque nosotros creemos en los profesores”, expresó al denunciar que la CNTE está afectando a la ciudadanía con sus acciones, como las protestas en el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM), además que se violentó a medios de comunicación.

Puntualizó que ante el paro de labores de la Coordinadora, solo son 9% de las escuelas las que están en paro y el estado que más escuelas tiene sin clases es Oaxaca.

Lee también Mario Delgado reporta más de 19 mil escuelas cerradas por paro de la CNTE; cerca de un millón de alumnos sin clases

Sheinbaum descarta reunirse con la CNTE; "no habría diferencia si se sientan conmigo"

"Si se reunieran conmigo sería igual que si se reunieran con ellos (con Gobernación)", dijo la Mandataria federal, Claudia Sheinbaum, al descarta reunirse con la CNTE y asegurar que la mesa de diálogo está abierta con el resto de las dependencias.

"Estamos en contacto permanente para ver qué otras cosas puede plantearse en este diálogo, en esta plática. (...) (el viernes) no es que yo me hubiera negado a dialogar con ellos, sino que había una mesa puesta de diálogo. Y aún así, ellos de todas maneras golpearon periodistas, cerraron el aeropuerto. Me parece que si ya tienen toda la atribución, ¿para qué sentarse con la Presidenta? ¿Qué objetivo tiene sentarse con la Presidenta?".

Sheinbaum Pardo aseguró que sus secretarios tienen la atribución de tener una mesa de diálogo con la CNTE, "estamos en contacto permanente".

Lee también Blindan instalaciones del INE ante protesta de la CNTE; solo recibirán oficios por correo electrónico

Agregó: "No habría diferencia si se sientan conmigo o si se sientan con la secretaria (Rosa Icela Rodríguez) y el secretario (de Educación, Mario Delgado). Ellos tienen toda la atribución. No habría nada más si se sentaran con la Presidenta. Entonces, en este momento está planteado así".

¿Sospecha usted de un acercamiento directo entre los grupos opositores a la elección judicial con la CNTE?

—"Pues en términos del argumento sí, se acercan los argumentos. No tengo ninguna evidencia de que estén juntos. Pero en los argumentos, ¿qué tiene que ver bloquear el INE con sus demandas? ¿Qué tiene que ver la elección al Poder Judicial con sus demandas?".

"No va a haber represión, eso sí, y lo que pedimos es diálogo. Entonces, antes había una criminalización a los maestros, o sea, Claudio X. González, que fue uno de los autores intelectuales de la Reforma Educativa del 2013, hay un video que sale mucho en las redes sociales donde él habla de forma muy discriminatoria contra los maestros, de una forma despectiva hacia los maestros y las maestras. Después de eso se dio la represión de Nochixtlán, Oaxaca. (...) Y ahora resulta que su demanda es igual a la del conservadurismo que boicotear la elección al Poder Judicial, o sea en contra del pueblo, no es en contra de la presidenta o de Morena, no, es en contra del pueblo de México".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc