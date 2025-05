La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con las y los integrantes de la junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados.

En el encuentro privado, que se prolongó por tres horas y media, se abordaron los avances en la investigación sobre el hallazgo de un presunto campo de exterminio en el Rancho Izaguirre, en Jalisco.

De igual forma se le cuestionó sobre el retiro de visa de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar; casos de desaparición forzada; así como la petición para que haya un refuerzo de la seguridad el próximo 01 de junio, durante la jornada electoral para renovar al poder judicial.

En conferencia de prensa, Elías Lixa, coordinador del PAN, en San Lázaro, calificó el encuentro como “un acto republicano que se desarrolló en un ambiente democrático”.

“Acompañamos algunos dichos de la Secretaria, pero en otros tuvimos diferencias, por ejemplo, vemos visos de censura en la Ley de Telecomunicaciones que si no se corrige vamos a estar dándole todo el poder a una persona para controlar todas nuestras voces. Sobre esta reforma de Telecomunicaciones se abrió la posibilidad de que venga el encargado a explicar. La Secretaria escuchó, dice que el gobierno de ninguna manera buscará que sea una Ley censura, yo no soy iluso", declaró, y detalló que por acuerdo, no se ofrecieron detalles del encuentro.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que la comparecencia “fue un ejercicio republicano”.

“La Secretaria de Gobernación actuó como una funcionaria tolerante, amable, directa, no quedó ninguna interrogante o duda sin respuesta. Para nosotros ella es una eficaz colaboradora de la Presidenta de la República, honesta y leal. Todos los representantes de los grupos parlamentarios fueron atendidos en sus dudas, cuestionamientos, y preguntas”, declaró.

Rosa Icela Rodríguez, adelantó que quedó el compromiso de mantener el diálogo con la oposición en las instalaciones del a Segob.

“También hubo el compromiso de que en aquellas cuestiones que no hayan sido resueltas lo podemos hacer en reuniones en días siguientes, les ofrecí tener una reunión en la secretaría para ver específicamente problemas y temas que sean de interés”, concluyó.

