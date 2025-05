La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez afirmó que el gobierno mexicano estará “atento” a la designación de áreas de la frontera con México como zonas de defensa nacional por parte del gobierno de Estados Unidos.

En conferencia de prensa, sostuvo que pese a ello, el gobierno mexicano seguirá priorizando el diálogo y no la confrontación.

“La Presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy clara en mantener la coordinación y las relaciones cordiales con Estados Unidos, hoy mismo ha hablado ella con el presidente Donald Trump, entonces nosotros le apostamos a eso... veremos de qué se trata y estaremos pendientes, no es una evaluación que tiene que hacer solamente la Secretaría de Gobernación sino todo el gabinete de seguridad de conocer bien cuáles son los datos sobre el cambio que se está dando, no es nuevo, no estoy diciendo que no es preocupante o si es preocupante, lo que digo es que hay que estar atentos”.

Rodríguez Velázquez reconoció que ella no podría condenar los hechos, porque “ningún funcionario federal está autorizado” a hacer declaraciones que vayan en contra del discurso de “cordialidad” de la Presidenta Sheinbaum con el gobierno norteamericano.

“Ningún servidor público de México estamos autorizados para hacer alguna declaración que no lleve siempre a la buena relación con Estados Unidos, porque esto no implica solamente una cuestión política, implica cuestiones económicas y sociales”, expresó.

La secretaria aseguró que la reducción que se ha tenido de la migración hacia los Estados Unidos, no solamente de mexicanos, es del 96%: “Entonces imagínense cuánto trabajo hay atrás para conseguir estos datos, es un gran logro del gobierno de México”.

Finalmente, agregó que se tiene “la buena fortuna” de que ya haya un embajador de Estados Unidos en México: “Entonces tenemos confianza de que ese buen diálogo se aterrice con reuniones que tendremos próximamente”.

