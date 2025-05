La asamblea estatal de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó mantener el plantón en la Ciudad de México para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE del año 2007.

Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22 del CNTE, manifestó en el cierre de la asamblea que es necesario fortalecer las movilizaciones en la capital del país con mayor número de profesores; actualmente son alrededor de 20 mil maestros y maestros que participan en la protesta en la Ciudad de México.

“También asumimos que se tiene que ir fortaleciendo esta jornada de lucha. Si bien estamos más de 20 mil compañeros y compañeras en la Ciudad de México, se hace necesario seguir fortaleciendo este gran movimiento, porque nos ha enseñado la historia de lucha que solamente la acción permite avanzar con nuestras demandas”.

Lee también Plantón de la CNTE cumple 10 días en el Zócalo capitalino y calles aledañas: “ya es el colmo”, afirman transeúntes

Integrantes de la CNTE permanecen instalados en el Zócalo; la semana pasada, generaron caos vehicular y afectaciones a raíz de sus protestas. Foto Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

La líder sindical mencionó que el gobierno de la Cuarta Transformación ha demostrado que es “más de lo mismo”, porque llevan nueve días manifestándose diariamente y la presidenta Claudia Sheinbaum “hace como si no estuviéramos y como si no nos escuchara”.

Por eso, añadió, se tiene que emplazar a la reinstalación de la mesa con la Comisión Nacional Única Negociadora con la Presidenta de la República.

“Nuestras demandas no son nuevas, no venimos por una semana más de vacaciones, venimos por la abrogación de la Ley del ISSSTE que afecta no sólo a los trabajadores de la educación, afecta a todos los trabajadores del Estado, por eso hacemos el llamado a los demás sindicatos a que se sumen, porque lo que está luchando este movimiento de la CNTE va a beneficiar todos los trabajadores del Estado, pero la CNTE es la punta de lanza en esta jornada de lucha 2025”.

Lee también La CNTE pone en jaque a Sheinbaum y a Morena

La Sección 22 de la CNTE manifestó que es necesario fortalecer las movilizaciones en la capital del país con mayor número de profesores. Foto: Especial

Aracely Pérez hizo un llamado a la unidad y a la disciplina ante el intento de división del movimiento que pretende el gobierno federal. Esto, luego de que el pasado martes fue agredida por un grupo de profesores al salir de una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación. “Hoy decimos que la Sección 22 está firme y se mantiene unida”, sentenció.

La semana pasada, los integrantes de la CNTE generaron caos vehicular y afectaciones a cientos de comercios del centro de la capital del país con las protestas en Reforma, Bucareli, bancos, embajadas y el Circuito Interior.

Incluso, el pasado viernes bloquearon durante más de seis horas el acceso y salidas de las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Autoridades aeroportuarias informaron que sólo se afectó a 3 mil 200 usuarios de los 42 mil que utilizaron el pasado viernes la terminal aérea, y 15 vuelos tuvieron que ser redirigidos a aeropuertos alternos de manera preventiva.

Lee también Marchas, movilizaciones, protestas y plantón: así ha sido la estancia de los maestros de la CNTE en la CDMX

Analizan tomar la SEP, INE y Hacienda

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) analizan tomar, a las 10:00 horas de este lunes, las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en avenida Universidad, las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Incluso algunas voces magisteriales plantearon la posibilidad de boicotear la elección judicial del próximo domingo.

Para el martes está programado el inicio de la jornada de brigadeo nacional a las 08:00 horas; a las 09:00 un bloqueo de instituciones financieras que administran las Afore y plazas comerciales a nivel nacional, y a las 18:00 horas la Reinstalación de la Asamblea Nacional Representativa.

Lee también FOTOS: Así afecta plantón de la CNTE a comercios del Centro Histórico; reportan perdidas por 6 mmdp

En conferencia, Filiberto Frausto Orozco, secretario general de la Sección 34 del SNTE-CNTE Zacatecas, dijo que el gobierno decidió quitarse la careta de progresista popular democrático y que en los últimos días ha faltado a su palabra, a su ofrecimiento de diálogo. “Y que cuando se canse, habrá más diálogo, pues vemos con pena, desilusión también que, pues ese discurso suena a palabras huecas que se quedan solamente allí en una retórica que cancela el diálogo y las mesas de trabajo”, aseveró.

Maestros consultados por EL UNIVERSAL señalaron que este lunes realizarán una conferencia de prensa con los secretarios generales para no generar interpretaciones, porque pareciera que están en contra de las elecciones del Poder Judicial que se realizarán este domingo.

“La Coordinadora está analizando todas las variantes en caso de no existir una solución… Sabemos que estamos a días de una elección complicada, (...) nosotros tenemos una opinión, pero tampoco hemos definido una posición. Seguimos en espera de que se reactive el diálogo y encontremos una respuesta a la abrogación de la Ley del ISSSTE. Estamos analizando acudir el lunes a la SEP, INE y SHCP… Con esto queremos decir que no está solucionado y seguimos”, expresaron.

Los docentes demandan la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, así como aumento salarial de 100%.