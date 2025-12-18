Más Información

Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra el y contra su líder, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el del presunto delincuente ya se había realizado desde hace varios años y que no se trata de una acción reciente.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria explicó que si bien el gobierno estadounidense anunció una sanción adicional, las medidas financieras contra el criminal ya estaban en marcha desde tiempo atrás como parte de investigaciones previas.

“Ya venía de antes. El congelamiento de cuentas se hizo hace ya varios años, no es algo nuevo. Ahora hay una sanción adicional, pero ya venía desde hace tiempo el congelamiento de cuentas”, señaló.

Sheinbaum indicó que la información fue confirmada por Omar Reyes, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (), instancia encargada del seguimiento a operaciones financieras relacionadas con actividades ilícitas.

Cuestionada sobre si el gobierno federal tenía conocimiento de que el líder del Cártel Santa Rosa de Lima continuó operando desde centros de detención, la Presidenta aclaró que ese tema corresponde a la Secretaría de Seguridad, y que cualquier posible delito cometido desde prisión debe ser investigado por las autoridades competentes.

“Eso le corresponde a la Secretaría de Seguridad, si es que hay algún ilícito que se comete desde los centros de detención”, puntualizó.

