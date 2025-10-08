Más Información

Llegan a México los seis mexicanos detenidos en Israel; los recibe Juan Ramón de la Fuente

Sheinbaum: próximo martes se informará qué farmacéuticas están sancionadas; incumplieron en entregas de medicamentos

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación

Nobel Química 2025 premia el trabajo en el desarrollo de estructuras metal-orgánicas

Alistan inhabilitar a farmacéuticas incumplidas

"Tiene que aclararse. Más que atentado fueron pedradas", señaló la presidenta de México, sobre las protestas de campesinos en Ecuador, donde lanzaron piedras a la caravana de su homólogo

Ayer, Noboa se dirigía al anuncio de la construcción de una planta de tratamiento cuando fue interceptado por campesinos y le lanzaron piedras al vehículo que lo transportaba.

No obstante, Sheinbaum Pardo aclaró que "nunca vamos a estar a favor de un atentado, jamás. Tiene que, cualquier decisión en un país, desde nuestra perspectiva, tiene que hacerse de manera pacífica".

Agregó: "Pero primero pues tiene que aclararse y después quizá ya podríamos comentar más, pero no estamos a favor de más que atentado fue pedradas, que se dieron a un auto porque atentado podría aparecer con arma de fuego o algo así. Fueron pedradas de un grupo contra su vehículo. Entonces, pero de cualquier manera nosotros siempre buscamos soluciones pacíficas en cualquier circunstancia".

