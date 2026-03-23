Ante nuevas líneas de investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) un informe público sobre un crematorio irregular ubicado en Iguala, Guerrero, que anteriormente fue descartado dentro de las indagatorias.

Durante su conferencia, la mandataria explicó que la funeraria señalada ya había sido mencionada en investigaciones previas, pero en ese momento se determinó que no había elementos suficientes para continuar las pesquisas.

Sin embargo, nuevas indagatorias derivadas de análisis telefónicos y peritajes científicos llevaron nuevamente a ese sitio, donde autoridades localizaron en octubre pasado una bolsa con restos óseos humanos etiquetada con la fecha “2014”, durante cateos realizados por la FGR y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.

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El fin de semana fueron llevados los padres de los 43 a un recorrido a este lugar.

Sheinbaum señaló que uno de los tres hornos crematorios operaba de manera irregular y confirmó que los propietarios del establecimiento se encuentran detenidos, mientras se desarrolla una investigación “muy profunda”.

“Vamos a pedirle al fiscal que pueda dar un informe sobre este caso (…) ya había aparecido esta funeraria en la investigación, pero la desecharon; las nuevas investigaciones llevaron nuevamente a este lugar que operaba de manera muy irregular”, declaró.

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La presidenta evitó proporcionar mayores detalles para no interferir con las indagatorias, aunque adelantó que también se realizará una búsqueda en el sitio y que se mantiene comunicación con los padres y madres de los normalistas para explicar los avances.

Asimismo, indicó que el caso evidenció vacíos regulatorios, ya que los crematorios y funerarias son supervisados únicamente por autoridades estatales y no existe una regulación federal directa.

Por ello, el gobierno federal plantea fortalecer los controles y registros relacionados con servicios forenses y crematorios dentro del marco de nuevas leyes en materia de búsqueda de personas.

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