Alto el fuego en Gaza entra en vigor, afirma ejército israelí; crece esperanza para el final de la guerra

Revocan licencia y liquidan CIBanco, señalado por EU de posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero

Sheinbaum confirma dos fallecidos por lluvias; presupuesto para emergencias asciende a 19 mil mdp

"Hoy más que nunca contamos con el presidente Trump", dice María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz; le dedica premio

Adidas acuerda resarcimiento con comunidad oaxaqueña por plagio de huaraches artesanales; llegan a acuerdos con la marca

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú; llama a que se libere

La presidenta pidió “de manera respetuosa”, y respetando su autonomía, que elinforme cómo serán las sanciones contra los jueces y las juezas que incurran en actos de corrupción.

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que “es muy importante el trabajo” de este Tribunal, tras la elección del

Refirió que este Tribunal debería tener un esquema de cómo evaluar y sancionar a los jueces.

“Es muy importante, considero, que este Tribunal, pues muy pronto pueda hacer públicas cómo va a operar y cómo se va a sancionar a los jueces, lo digo de manera respetuosa y respetando su autonomía”, declaró.

Sheinbaum admite “muchas vacantes” en el Tribunal de Justicia Administrativa

La Presidenta también reconoció que en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se tienen “muchas vacantes” y descartó, por ahora,

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se alistan perfiles “de personas honestas, con trayectoria que puedan atender esta situación”.

“Hasta el momento no tenemos pensado enviar una reforma profunda, hasta no terminar, digamos, la parte de; bueno, obviamente que se cierre todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial (...) Y en todo caso, ya después entraríamos a los otros Tribunales, que aquí se ha mencionado mucho el Agrario y también el Administrativo,.

“Pero por lo pronto, enviar los perfiles de quienes consideramos que son personas honestas y que tienen experiencia para poder atender la Sala Superior, principalmente, pero también muchas de las magistraturas que están vacantes”, comentó la Mandataria federal.

“Y por otro lado, los auditores también, que tienen que nombrarlos el Congreso para poder revisar qué tipos de gastos se están haciendo”, añadió.

