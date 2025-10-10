La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió “de manera respetuosa”, y respetando su autonomía, que el Tribunal de Disciplina Judicial informe cómo serán las sanciones contra los jueces y las juezas que incurran en actos de corrupción.

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que “es muy importante el trabajo” de este Tribunal, tras la elección del Poder Judicial.

Refirió que este Tribunal debería tener un esquema de cómo evaluar y sancionar a los jueces.

“Es muy importante, considero, que este Tribunal, pues muy pronto pueda hacer públicas cómo va a operar y cómo se va a sancionar a los jueces, lo digo de manera respetuosa y respetando su autonomía”, declaró.

Sheinbaum admite “muchas vacantes” en el Tribunal de Justicia Administrativa

La Presidenta también reconoció que en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se tienen “muchas vacantes” y descartó, por ahora, “una reforma profunda”.

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se alistan perfiles “de personas honestas, con trayectoria que puedan atender esta situación”.

“Hasta el momento no tenemos pensado enviar una reforma profunda, hasta no terminar, digamos, la parte de; bueno, obviamente que se cierre todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial (...) Y en todo caso, ya después entraríamos a los otros Tribunales, que aquí se ha mencionado mucho el Agrario y también el Administrativo,.

“Pero por lo pronto, enviar los perfiles de quienes consideramos que son personas honestas y que tienen experiencia para poder atender la Sala Superior, principalmente, pero también muchas de las magistraturas que están vacantes”, comentó la Mandataria federal.

“Y por otro lado, los auditores también, que tienen que nombrarlos el Congreso para poder revisar qué tipos de gastos se están haciendo”, añadió.

