Luego de que The Wall Street Journal publicó que Ryan Wedding fue detenido en una operación secreta por elementos del FBI en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que no se habló del tema en la llamada que sostuvo con el mandatario estadounidense Donald Trump este jueves.

En su conferencia mañanera de este jueves 29 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que Trump no insistió en una intervención por tierra contra los cárteles, como lo ha expresado.

Insistió en que su gobierno nunca va a aceptar operaciones conjuntas de fuerzas federales de Estados Unidos en territorio mexicano: “Colaboramos, ellos nos dan información, pero las operaciones en nuestro territorio son de fuerzas mexicanas, eso tiene que quedar muy claro”.

Lee también Wedding fue detenido en una operación entre el FBI y autoridades mexicanas, revela The Wall Street Journal; es la primera de varias, reporta

La Mandataria federal comentó: “Si leen bien la nota del Wall Street, ahí dice claramente que México, el gabinete de Seguridad, incluso incautó algunos de sus bienes, y ahí dice claramente, en el primer párrafo; porque una cosa es lo que dice en el encabezado, y en la primera línea si ustedes lo leen, dice claramente lo que nosotros hemos venido diciendo (...). En la nota del Wall Street queda muy claro cómo se dio el proceso”.

“Coincidimos en que vamos avanzando mucho en el tema de seguridad”, reiteró.

Agregó que no va a entrar en “mayor discusión” con el director del FBI y destacó que fuerzas mexicanas han detenido personas de las más buscadas en Estados Unidos.

Rechazó que tampoco se habló con el presidente de Estados Unidos de más extradiciones de capos: “Estaba totalmente enterado de la última entrega que se hizo de personas a Estados Unidos que tienen investigaciones en Estados Unidos”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr