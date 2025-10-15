Más Información

Llega al Senado minuta de reforma a Ley de Amparo; se prevé sea aprobada vía fast track

Detienen a Nazario Ramírez, principal operador del CJNG en Guadalajara; lo ligan a delitos de extorsión y venta de droga

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; no he recibido una explicación, dice

Trabajadores del SAT bloquean vialidades en CDMX por segundo día consecutivo

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

Ante la emergencia tras las en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, la presidenta acusó que el Fondo para el Desarrollo Nacional () eran “puras deudas” que se le dejó al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia mañanera de este miércoles 15 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo garantizó que hay recursos de 19 mil millones de pesos para atender la emergencia y la reconstrucción.

“Para todos los que siguen añorando el Fonden”, la Mandataria federal expuso en el Salón Tesorería una nota informativa de octubre de 2020 que señalaba una deuda de 13.123 millones de pesos. “Así se recibió por el ”.

“O sea, no tenía dinero el Fonden. Para todos aquellos que dicen que ´porque el fideicomiso, aquel bastante corrupto desapareció, pues no hay recursos suficientes´, siempre hay una partida para emergencias, este año tiene 19 mil millones de pesos. Y el Fonden, además de un esquema muy burocrático que tardaba mucho en bajar la ayuda, mucha .

“Y lo que le dejó al gobierno de López Obrador, pues fue pura deuda”, declaró la Mandataria federal.

“Que la gente sepa que hay recursos suficientes para apoyar, tanto en la emergencia y además, el apoyo que está brindando muchísimas personas de manera generosa. Pero hay suficientes recursos para atender la emergencia, para atender la reconstrucción y para el apoyo a cada hogar [...]”, agregó.

A seis días de las lluvias e inundaciones, la Presidenta señaló que se cuenta con información “muy detallada”. Afirmó que el nivel de atención “es muy extenso” por las , además que hay un sistema de información geográfica para la reconstrucción de puentes y caminos.

Destacó la presidenta Claudia Sheinbaum que en los gobiernos de la autollamada se han atendido emergencias por fenómenos como el huracán Otis que dejó afectaciones en Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero.

