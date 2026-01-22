La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a que la gente se vacune contra el sarampión, ante un rebrote reportado por las autoridades de Salud.

En su conferencia mañanera de este jueves 22 de enero en la Escuela Militar de Sargentos, en el estado de Puebla, Sheinbaum Pardo indicó que “la vacunación es muy importante” y se presenta en todo el mundo el brote.

“Si no están vacunados de sarampión, es muy importante que se vacunen, y sobre todo los niños y las niñas. Durante el periodo de la pandemia, por obvias razones, sí había vacunas pero mucha gente no fue a vacunarse por estar en la casa, como se dio la orientación durante un tiempo.

“Y en todo el mundo hay este brote de sarampión, no solamente en nuestro país. Está en Estados Unidos, está en Canadá, incluso está en Europa y se están tomando todas las medidas para poderlo controlar”, dijo.

Aseguró que en México hay suficientes vacunas contra el sarampión.

