DEA presume operación contra el Cártel de Sinaloa; reporta 617 detenidos y toneladas de droga incautada en una semana

Catean inmueble de empresario en Tabasco; aseguran animales exóticos, vehículos, armas y hasta un helicóptero

Sheinbaum reporta 23 mexicanos detenidos por redadas de Georgia y 19 en Alligator Alcatraz; garantiza recursos para consulados

Solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol; van por agentes aduanales y militares

Conoce a Manchas, el primer perro buscafugas de agua del país; en cinco meses ha detectado unas 230 fugas

Tren en Atlacomulco embiste a autobús de pasajeros; reportan al menos 8 muertos y 45 lesionados

Al señalar que no se tiene contemplado con Cuba una inversión en el sector energético y minero, la presidenta anunció el impulso de un medicamento cubano para el pie diabético.

En su conferencia mañanera de este lunes 8 de septiembre en , Sheinbaum Pardo destacó la atención que dan médicos cubanos en nuestro país, “y seguirá”.

“Hay varios medicamentos que también adquirimos de Cuba. Hay uno en especial que vamos a impulsar el próximo año, que es el pie diabético. Cuba tiene un medicamento y un esquema de atención para evitar amputaciones, muy exitoso.

“Ya hay clínicas de pie diabético con esta metodología, esta técnica, estos medicamentos en algunos centros de salud ampliados del y es algo muy importante para el país, porque se está incrementando el tema del pie diabético. Entonces, en particular en este tema, vamos a tener mayor colaboración con Cuba porque es el único que tiene este medicamento y que tiene resultados”, explicó.

Destacó la continuidad de los médicos y las médicas especialistas de Cuba porque “es de los pocos países que están dispuestos a enviar médicos a México”.

Aseguró que no se sustituye a ningún e insistió que en nuestro país se dejó de formar a especialistas “durante demasiados años”.

“Hay quienes dicen que esto es para financiar a la dictadura cubana. ¿Eso no es así?”, se le preguntó.

“Pueden decir lo que quieran, pero lo cierto es que están ayudando a los más pobres de nuestro país”, respondió.

