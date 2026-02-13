La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo saludó la elección de António José Seguro como presidente de Portugal, tras ganar en una segunda vuelta.

Sheinbaum Pardo ratificó la disposición de fortalecer los puentes de diálogo y cooperación que unen a ambos países

"México saluda la elección de António José Seguro como presidente de Portugal".

"Reconocemos la voluntad expresada en las urnas; ratificamos la disposición de fortalecer los puentes de diálogo y cooperación que unen a nuestros pueblos", escribió en redes sociales.

El candidato socialista de centroizquierda António José Seguro registró una contundente victoria sobre el populista de extrema derecha André Ventura en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal.

