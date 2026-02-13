Más Información

SEP destituye a Marx Arriaga, titular de la Dirección General de Materiales Educativos; niega desalojo de oficinas

Cae "El Braca", jefe de plaza del CJNG en Zacatecas; esta fue la causa del operativo cerca de la propiedad de los Aguilar

Contingencia ambiental se mantiene este viernes 13 de febrero; autoridades piden tomar precauciones

Fiscalía investiga como feminicidio la muerte de Blanca Esthela Álvarez, regidora en Jalisco; descarta robo

Vinculan a proceso a menor acusado de apuñalar a Jeremy en Tláhuac; familia acusa intento de homicidio

Fotógrafo de EL UNIVERSAL denuncia intimidación en Tabasco; Guardia Nacional obstruye labor periodística

La presidenta saludó la elección de António José Seguro como presidente de Portugal, tras ganar en una segunda vuelta.

Sheinbaum Pardo ratificó la disposición de fortalecer los puentes de diálogo y que unen a ambos países

"México saluda la elección de António José Seguro como presidente de Portugal".

"Reconocemos la voluntad expresada en las urnas; ratificamos la disposición de fortalecer los puentes de diálogo y cooperación que unen a nuestros pueblos", escribió en redes sociales.

El candidato socialista de centroizquierda António José Seguro registró una contundente victoria sobre el populista de extrema derecha André Ventura en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal.

