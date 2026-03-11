Más Información

La presidenta informó que hoy miércoles se llevará a cabo de forma privada, un homenaje a los elementos de las Fuerzas Armadas que fallecieron en el operativo para detener a Nemesio Oseguera Cervantes , en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero.

La jefa del Ejecutivo federal indicó en conferencia de prensa matutina que tras este homenaje, en el que estarán familiares de los elementos caídos, regresará a Palacio Nacional para encabezar otras reuniones internas.

“Voy a… bueno, es privado, pero lo puedo decir: va a haber un homenaje a los compañeros caídos en Jalisco. Vamos ahora para allá. Es algo privado con las familias; después regresamos a aquí (a Palacio Nacional) a reuniones internas”, detalló en conferencia de prensa.

