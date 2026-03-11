La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hoy miércoles se llevará a cabo de forma privada, un homenaje a los elementos de las Fuerzas Armadas que fallecieron en el operativo para detener a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero.

La jefa del Ejecutivo federal indicó en conferencia de prensa matutina que tras este homenaje, en el que estarán familiares de los elementos caídos, regresará a Palacio Nacional para encabezar otras reuniones internas.

“Voy a… bueno, es privado, pero lo puedo decir: va a haber un homenaje a los compañeros caídos en Jalisco. Vamos ahora para allá. Es algo privado con las familias; después regresamos a aquí (a Palacio Nacional) a reuniones internas”, detalló en conferencia de prensa.

