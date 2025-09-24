Más Información

"Narda" se intensifica a huracán categoría dos; pronostican lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

"Narda" se intensifica a huracán categoría dos; pronostican lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

Títulos sin certeza, falsificación ¡Y coordenadas hasta en Tailandia!: el hallazgo de Conagua en bases de datos

Títulos sin certeza, falsificación ¡Y coordenadas hasta en Tailandia!: el hallazgo de Conagua en bases de datos

Interno se fuga del Reclusorio Oriente; citan a custodios y director ante el MP

Interno se fuga del Reclusorio Oriente; citan a custodios y director ante el MP

Identifican al tirador del centro de detención del ICE en Texas

Identifican al tirador del centro de detención del ICE en Texas

Autoridades desmienten robo a casa de Noroña en Tepoztlán; es la propiedad de su vecina, precisan

Autoridades desmienten robo a casa de Noroña en Tepoztlán; es la propiedad de su vecina, precisan

México envía nota diplomática a EU por muerte de un mexicano en hospital tras detención

México envía nota diplomática a EU por muerte de un mexicano en hospital tras detención

Después de que el embajador de Estados Unidos en México, reconoció el “cambio audaz” a la política de seguridad en su gobierno, a diferencia de la del expresidente la presidenta expresó que no permite que los diferencien.

En su conferencia mañanera de este miércoles 23 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “es una siguiente etapa” en la estrategia de seguridad y “no tiene por qué decirse que hay un rompimiento”.

“Ya saben que cuando quieren diferenciarnos no lo permitimos, porque somos un proyecto. Hay una intención, no sé si es del embajador, no lo voy a atribuir a él ni mucho menos, pero sí hay una intención de los comentócratas de aquí, de generar la condición para que yo pudiera decir: 'no somos distintos´”, expresó.

Lee también

“Pero es una siguiente etapa, no tiene por qué decirse que hay un rompimiento, que hay una nueva estrategia, sino sencillamente nosotros estamos fortaleciendo ciertas áreas que consideramos que era necesario hacer”, declaró.

Señaló que los opositores a su gobierno buscan una división, pero que “jamás” va a suceder: “Porque además nosotros reconocemos el trabajo del presidente López Obrador, en toda su magnitud”.

Sobre la seguridad, comentó que al entrar a la Presidencia, y con la experiencia como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, decidió fortalecer el área de investigación e inteligencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses