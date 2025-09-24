Después de que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció el “cambio audaz” a la política de seguridad en su gobierno, a diferencia de la del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que no permite que los diferencien.

En su conferencia mañanera de este miércoles 23 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “es una siguiente etapa” en la estrategia de seguridad y “no tiene por qué decirse que hay un rompimiento”.

“Ya saben que cuando quieren diferenciarnos no lo permitimos, porque somos un proyecto. Hay una intención, no sé si es del embajador, no lo voy a atribuir a él ni mucho menos, pero sí hay una intención de los comentócratas de aquí, de generar la condición para que yo pudiera decir: 'no somos distintos´”, expresó.

“Pero es una siguiente etapa, no tiene por qué decirse que hay un rompimiento, que hay una nueva estrategia, sino sencillamente nosotros estamos fortaleciendo ciertas áreas que consideramos que era necesario hacer”, declaró.

Señaló que los opositores a su gobierno buscan una división, pero que “jamás” va a suceder: “Porque además nosotros reconocemos el trabajo del presidente López Obrador, en toda su magnitud”.

Sobre la seguridad, comentó que al entrar a la Presidencia, y con la experiencia como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, decidió fortalecer el área de investigación e inteligencia.

